台東老翁山區巡水管失聯 3警遭虎頭蜂螫仍忍痛搜尋終尋獲人

台東市一名老翁昨前前往山區巡視水管，卻遲遲未返家，家屬遍尋不著後擔心發生意外，立即向警方求助。台東警分局初鹿派出所獲報後，所長王炫勝、副所長侯榮家及警員許明鴻立即前往家屬提供的地點，沿著山區水管路線展開搜尋。

由於搜尋地點位於山區，地形崎嶇、雜草叢生，加上正值盛夏高溫，增加員警搜尋難度。3名員警仍徒步深入山區，沿著水管鋪設方向逐一搜尋，不放過任何可能找到老翁的地方。

就在搜尋過程中，3名員警不慎遭虎頭蜂螫傷，儘管身體出現疼痛不適，仍強忍傷勢持續搜尋，沒有因此中斷任務，只希望能盡快找到失聯老翁，讓家屬放下心中大石。

經過員警鍥而不捨搜尋，終於在山區順利尋獲老翁，隨即通報相關單位接續處理。家屬得知老翁平安獲尋後，對警方冒著炎熱天候深入山區，甚至遭虎頭蜂螫傷仍堅持搜尋的行動深表感謝，不斷向員警道謝。

分局表示，山區地形複雜，加上高溫、蜂群及其他潛在危險，民眾前往山區巡視農地、巡管或從事登山健行活動時，應盡量結伴同行，並事先告知家人行程及預計返家時間。

警方也提醒，前往山區應攜帶充足飲水、通訊設備及必要防護用品，若遇到迷途、受傷或其他緊急狀況，應立即撥打110或119求助，提供明確位置及行進路線，以利救援人員迅速投入搜救。

台東警分局初鹿派出所3名員警搜尋失聯老翁時不慎遭虎頭蜂螫傷，仍忍痛持續搜救。圖／台東警分局提供