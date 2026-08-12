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高雄男與友聚會負氣離席 竟衝撞電桿車毀人亡
高雄市27歲吳姓男子今天凌晨與朋友聚會，突然離席開車離去，朋友以手機定位找到他，竟發現他撞上路邊電桿，警、消正搶救他，將他送醫急救，直到今天清晨不治。全案由警方報請檢方相驗，查驗死因。
警方表示，今天凌晨近4時，吳姓男子駕駛轎車，在高雄市大寮區鳳林二路衝撞電線桿，並撞倒路邊工地圍籬，轎車嚴重損毀。
路人報警後，警、消趕到車禍現場，發現零件及輪胎散落，吳男則受困變形的駕駛座內，將他救出，送往小港醫院急救，但延醫至今天清晨6時，吳男仍告不治。
警、消搶救吳男時，吳男的朋友因四處尋找他，利用手機定位找到吳男，才知道他出車禍相當錯愕。
據警方初步調查，吳男出車禍前，與朋友聚會，期間疑似與女友發生口角，負氣獨自開車離去，吳男當時開車沿鳳林二路由北往南直行，行經事故地點失控才撞上電桿後又撞到旁邊工地圍籬，車頭幾乎全毀。
警方表示，吳男是否涉及酒駕，尚待檢察官相驗，確實肇事原因仍待進一步鑑定釐清。
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