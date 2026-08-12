影／車禍傷者頻喊「想睡覺」 中和警不斷喊話穩定意識助救援

新北市中和區圓通路日前發生一起車禍，機車騎士傷者頻喊「想睡覺」情況危急，中和員警獲報到場，見傷者情況危急，不斷喊話穩定意識，助搶黃金救援時機，成功救回一命。

新北市警局中和分局錦和派出所警員黃為傑、劉宇傑，本10日上午10時執行巡邏勤務時，獲報轄內圓通路發生交通事故。員警火速趕赴現場，發現75歲黃姓機車騎士與左轉彎車輛發生碰撞，倒臥路面。

傷者當時口鼻大量出血，因猛烈撞擊動彈不得。員警到場後，除立即實施初步救護並進行交通疏導，維持救援動線暢通外，更警覺傷者出現腦震盪跡象，頻頻表示「想睡覺」，意識逐漸模糊。

深知頭部重創者若在救護人員抵達前陷入昏迷，恐引發嚴重併發症，員警在等待救護車的20分鐘內，始終守候在旁，不斷呼喚、與傷者對話，成功協助其維持清醒，直至消防人員接手送往雙和醫院治療。

錦和派出所所長黃世豪表示，面對交通事故，若傷者出現嗜睡、嘔吐或反應遲緩等疑似腦震盪徵兆，應立即撥打110或119求援，並在專業人員到場前，持續觀察傷者意識狀況，避免任意移動。警方亦再次呼籲，用路人行經路口務必減速慢行，落實「防禦駕駛」，隨時注意周遭車動態，共同維護道路安全。

新北市中和區圓通路日前發生一起車禍，嘰車騎士傷者頻喊「想睡覺」情況危急，中和員警獲報到場，見傷者情況危急，不斷喊話穩定意識，助搶黃金救援時機，成功救回一命。記者王長鼎／翻攝

新北市中和區圓通路日前發生一起車禍，嘰車騎士傷者頻喊「想睡覺」情況危急，中和員警獲報到場，見傷者情況危急，不斷喊話穩定意識，助搶黃金救援時機，成功救回一命。記者王長鼎／翻攝