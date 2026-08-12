駕駛疑恍神…賓士轎車180度轉進路旁水田 人受輕傷無大礙

男子身上散發濃厚酒味，經酒測值高達0.54mg/L，另實施唾液毒品快篩亦呈依託咪酯陽性反應。圖：讀者提供 為維護道路交通秩序，防杜毒品影響駕駛行為，保障民眾生命財產及行車安全，桃園市平鎮警分局持續加強取締毒駕違法行為，昨(11)日單日共計查獲3件毒駕案件，展現警方嚴正執法、維護道路安全的決心。其中，建安派出所員警在平鎮區平東路發現一名43歲袁姓男子駕駛自小貨車形跡可疑，立即上前攔查。盤查過程中，員警發現男子身上散發濃厚酒味，經酒測值高達0.54mg/L，另實施唾液毒品快篩亦呈依託咪酯陽性反應，並當場查扣依託咪酯菸彈1顆及電子菸加熱桿1支。男子不僅涉嫌毒駕又酒駕，更持有毒品相關違禁物，嚴重威脅其他用路人生命安全，警方依法究辦。平鎮警方表示，今(115)年1月1日至昨日止，除查獲132件毒駕案件外，另查獲毒品案件240件、毒品分裝場13處，查扣各類毒品共計17.57公斤。警方將持續加強取締毒駕、酒駕等重大交通違規，並將針對毒品來源向上溯源，追查製造、加工、分裝及販賣等不法集團，從源頭阻絕毒品流入社會，維護轄區治安。警方也呼籲，施用毒品或飲酒後駕車，不僅影響駕駛人的判斷力及反應能力，更可能造

2026-08-12 12:04