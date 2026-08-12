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駕駛疑恍神…賓士轎車180度轉進路旁水田 人受輕傷無大礙
一輛賓士轎車昨天下午從苗栗縣國道1號銅鑼聯絡道右轉新興路，卻轉了180度，推撞掉護欄，車頭插入水田，車尾仍留在馬路，駕駛鄭姓男子輕傷無大礙，車禍原因由警方進一步調查釐清中。
苗栗警察分局銅鑼分駐所昨天下午1點17分據報，新興路、國1銅鑼聯絡道口發生轎車自撞護欄交通事故，員警到場後協助管制疏導交通，這起事故賓士車頭插入路旁水田，車尾在馬路上，也引發用路人熱議，影像在網路社群流轉。
警方初步調查，鄭男（55歲）駕駛賓士車沿銅鑼聯絡道南往北行駛，至新興路90度右轉，疑恍神迴轉180度，自撞路邊護欄後衝入稻田，鄭男僅輕微受傷未送醫，事故也未波及其他用路人，鄭男經酒精檢測無飲酒情形，詳細事故原因仍需進一步釐清。
苗栗分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。
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