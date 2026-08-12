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影／台中7月男嬰獨困密閉車內 關60分仍淡定瞪眼萌翻救援警消
台中市警消近日獲報，西屯區一處地下室停車場一輛轎車內，因家屬下車時，疏忽將感應鑰匙留在車內，車門隨即自動上鎖，年僅7個月大的男嬰獨自受困車內。警消獲報後合力搶救，所幸男嬰雖受約1小時，但全程未哭鬧，反而瞪大眼睛好奇張望，意外成為現場最「淡定」焦點，最終在鎖匠開鎖下平安脫困。
第六分局西屯所4日獲報，指轄內地下室停車場有男嬰受困車內，值班員警立即派遣巡佐李家啟、警員鄭為元趕赴現場。到場後了解，家屬疑因一時疏忽將感應鑰匙留在車內，下車關門後車輛隨即自動上鎖，導致男嬰獨自受困。
警方考量孩童安全及救援時效，同步通知119消防人員到場待命，並聯繫鎖匠協助開鎖，同時準備必要時立即破窗救援。
救援期間，男嬰全程未哭鬧，反而睜著圓滾滾大眼睛，好奇望著車外忙碌的救援人員，意外成為現場焦點。鎖匠抵達後歷經約15分鐘努力，順利開啟車門，男嬰平安脫困且身體狀況良好，家屬及救援人員終於鬆一口氣，歷時約1小時救出男嬰。
第六警分局提醒，天氣炎熱，密閉車內溫度可能快速升高，下車時務必確認鑰匙及孩童狀況，避免車輛自動上鎖釀意外；如遇孩童受困車內，應立即撥打110或119求助，爭取寶貴救援時間。
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