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高雄半夜突傳爆炸聲！ 樓房陽台冒火 鄰居猛拍門救一家
高雄市楠梓區後勁南路今天凌晨發生火警，住戶聽見爆炸聲響，出門查看，見巷底1戶透天樓房2樓竄出火舌，趕緊衝去拍門叫起火戶居民逃命，幸未造成傷亡。
據了解，今天凌晨1時許，楠梓區後勁南路153巷內突然傳出爆炸聲響，鄰居馬上向119求救，消防局動員3支分隊人車立即趕往搶救。
消防隊趕抵前，巷內住戶都說聽見爆炸聲響。1名女鄰居說，半夜突然聽見「碰」一聲，看到對面屋主家2樓陽台冒出火，嚇得她趕緊去拍門，叫他們趕緊逃命。
起火戶屋主當時打赤膊在2樓還試著自行滅火。妻女逃出門，心有餘悸。不久消防隊到場，立即布水線進屋撲滅火勢。
屋主說，當時正在洗衣服，可能洗衣機馬達故障才發生爆炸，整台洗衣機也跟著燒起來。確實起火原因由消防局調查。
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