高雄半夜突傳爆炸聲！ 樓房陽台冒火 鄰居猛拍門救一家

陸配徐春鶯犯反滲透法等四罪，昨遭新北地院判刑七年，當初檢方起訴時曾對徐女求處重刑，合議庭認為徐婦受對岸敵對勢力滲透的層級不高，地下匯兌金額及詐貸造成銀行的損失不多，國安單位對於她以不實資料協助陸方人士來台的真實身分早有掌握，因此輕判。

2026-08-12 00:00