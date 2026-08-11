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台中行車糾紛濺血！阿伯遭打趴亡 家屬還原事發經過：事前遭逼車

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北屯區上周四（6日）發生行車糾紛，68歲李姓老翁與35歲葉姓男子衝突，李遭葉痛毆揮刀畫傷他手，又遭葉猛推後腦著地，當場眼神失焦、口吐血沫，畫面引起網路議論，李翁搶救5天今身亡，家屬受訪還原經過，控訴葉男逼車、打人在先，見李倒地無反抗能力，又朝他頭重擊2拳，將對葉提告殺人等罪嫌。

民眾目擊拍下，8月6日李翁、葉男因行車糾紛，李到葉的駕駛座旁理論、動手拉車門，雙方爆發肢體衝突，李有揮舞手中的折疊刀，葉男下車時手臂遭割畫傷、鮮血直流。

畫面也拍下，葉男朝李翁猛推，李後腦著地呈現雙手抱胸口，且耳朵滲血、眼神失焦，甚至口吐血沫，葉男再朝李翁頭部重重揮了兩拳；相關畫面在社群引起廣泛討論，有網友認為李翁尋釁動手，但有人覺得葉男雖然反擊，但下手過重，李翁送醫搶救，今上午宣告不治，檢方已相驗完畢。

李翁的兒子今受訪就衝突經過說明，他表示當時是葉男行車緩慢，父親從左側超車，但葉又追上隨即開始惡意逼車、急煞，沿途蛇行，沿途一系列挑釁行為，父親才因此下車上前理論，並非網路上片段畫面。

李的兒子說，父親平時有割紙箱、束帶工作，車上才會備有折疊小刀，行車衝突當下他上前理論，帶刀是為了防身，和葉口角過程途中，葉先揮拳打父親頭，爸爸才拿刀畫傷他手，另後方車輛行車記錄器也拍下，葉推倒父親後，見他無反抗能力還朝他頭重重揮了2拳。

李的兒子也說，一場單純的行車糾紛，如今竟導致一條無辜生命的殞落，他們摯愛的先生、父親，因遭對方重擊頭部等要害，面對至親驟逝，家屬悲痛欲絕，網路至今仍充斥著未經查證的偏頗與不公言論，更對死者及家屬造成難以抹滅的二度重大傷害。

他也嚴正聲明，期盼所有未經仔細查證之不實言論即刻下架，並呼籲社會大眾在理解真相前，能公平、理性看待本案。

李也說，目前檢警機關已積極明快展開調查，家屬亦已正式採取法律行動，向對方提起殺人等罪嫌之刑事告訴，期盼司法能還給逝者公道，也希望類似的悲劇切勿再次發生。

李翁的家屬今受訪解釋衝突前因後果，表示葉男駕駛箱型車，先在前方不斷逼車、急煞，父親（左）中途一度下車想理論，但葉加速開走，後續才又引發衝突。圖／家屬提供
李翁的家屬今受訪解釋衝突前因後果，表示葉男駕駛箱型車，先在前方不斷逼車、急煞，父親（左）中途一度下車想理論，但葉加速開走，後續才又引發衝突。圖／家屬提供

台中 行車糾紛 車禍 逼車

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