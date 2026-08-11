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金門夫妻住處內雙亡死因不明 法醫晚間完成相驗將擇日解剖釐清

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金城鎮賢聚一對盧姓夫妻疑在住家內死亡多日才被發現，金門地方檢察署今天晚間表示，已在晚間7時許完成司法相驗及家屬筆錄製作，但因兩人確切死因仍不明，檢方將擇日安排解剖，以釐清死亡原因。

金門地檢署表示，案發後獲報即由值班檢察官會同金城警分局及鑑識小組前往現場勘驗，針對民宅內部環境、遺體狀況及相關跡證進行採證調查，並於今天晚間完成相驗程序及家屬筆錄。

據了解，死者為70歲盧姓男子及63歲蔡姓妻子，兩人疑已在家中死亡多日，警方初步勘查未發現門窗遭破壞，屋內物品擺設也大致正常，遺體外觀未見明顯外傷，現場亦未發現遺書，詳細死因仍待進一步鑑定。

這起案件昨晚因住家飄出明顯惡臭引起注意，消防人員破門進入後，先後在1樓客廳及2樓發現夫妻兩人倒臥，均已明顯死亡並有腐敗情形。警方調閱附近監視器發現，夫妻使用的汽車及機車已超過10天未移動，鄰居也表示已超過1周未見夫妻外出。

金門地檢署指出，由於目前死因尚無法確認，將擇日安排遺體解剖及後續鑑定，以查明兩人確切死亡原因；至於死亡時間及是否涉及其他因素，仍待解剖、鑑定結果進一步釐清。

金門縣金城鎮賢聚一對盧姓夫妻疑在住家內死亡多日，金門地檢署表示，案發後獲報即由值班檢察官會同金城警分局及鑑識小組前往現場勘驗，針對民宅內部環境、遺體狀況及相關跡證進行採證調查，並於今天晚間完成相驗程序及家屬筆錄。圖／民眾提供
金門縣金城鎮賢聚一對盧姓夫妻疑在住家內死亡多日，金門地檢署表示，案發後獲報即由值班檢察官會同金城警分局及鑑識小組前往現場勘驗，針對民宅內部環境、遺體狀況及相關跡證進行採證調查，並於今天晚間完成相驗程序及家屬筆錄。圖／民眾提供

金門 夫妻 檢察官

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