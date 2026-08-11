新竹66歲婦開車突逆向撞機車 8旬翁「瞬間彈飛」不治

新竹縣新埔鎮義民路昨發生死亡車禍，66歲林姓婦人駕駛轎車，原因不明跨越行車分向線逆向，撞上對向80歲葉姓老翁騎乘的機車，猛烈撞擊造成葉翁當場彈飛落地、失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治；警方事後更發現林婦曾移動事故車輛，除依法舉發外，全案依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，事故發生於昨天中午12時許，林婦駕駛轎車行經新埔鎮義民路一段，原本沿道路行駛，卻不明原因跨越行車分向線，駛入對向車道，與迎面而來、由葉翁騎乘的機車發生碰撞。

從監視器畫面可見，林婦駕駛的轎車跨越行車分向線後，直接迎面撞上葉翁機車，撞擊力道猛烈，葉翁瞬間從機車上彈飛，整個人摔落路面，機車也倒在一旁，現場散落車輛零件及物品。

事故發生後，後方車輛陸續減速、繞行，也有民眾停下查看。葉翁倒地後失去呼吸心跳，救護人員獲報趕抵現場，緊急將他送醫搶救，但最終仍因傷勢嚴重宣告不治。

不過，警方抵達現場處理時，發現林婦仍有移動肇事的行為，員警發現後立即上前喝止，要求不要再移動車輛，以保全事故現場跡證。

新埔警分局表示，警方後續調閱相關監視器畫面比對，確認林婦確實有移動事故車輛的事實，已針對此行為依道路交通管理處罰條例第62條舉發；另因事故造成葉翁死亡，林婦也被依過失致死罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方呼籲，發生交通事故後，駕駛人應立即停車、採取必要安全措施，並依規定報警及配合現場處理，切勿任意移動車輛或離開現場，以免影響事故現場跡證及後續責任釐清。至於林婦為何跨越行車分向線駛入對向車道，以及詳細肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

新竹縣新埔鎮義民路昨發生死亡車禍，婦人駕駛轎車，原因不明跨越行車分向線逆向，撞上對向老翁騎乘的機車。圖／民眾提供

新竹縣新埔鎮義民路昨發生死亡車禍，婦人駕駛轎車，原因不明跨越行車分向線逆向，撞上對向老翁騎乘的機車。圖／民眾提供