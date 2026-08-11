擦撞路邊車「看一眼」就走…男900公尺外車故障 被警方攔住測出毒駕

蕭姓男子今天清晨駕未懸掛車牌轎車行經高捷草衙站旁，擦撞路邊轎車，卻下車看了一眼即駛離，沒料，行駛約900公尺，車突然故障，警方獲報追至，發現符合特徵的蕭男座車，蕭坐在地上眼神迷茫，稱趕上班才逃逸，後被警方測出有毒駕行為。

前鎮警分局指出，蕭姓男子（47歲）今天清晨近6時許駕車行經高捷草衙站1號出口附近時，擦撞路邊轎車，蕭男當時下車看了一眼挨撞的轎車，隨後裝沒事上車駛離現場。

肇事逃逸過程被民眾撞見報警，草衙所員警獲報到場在周圍沿線查找，900公尺後，發現蕭男座車因輪胎軸歪斜、故障停在路邊，車輛符合民眾通報肇事車未懸掛車牌、白色轎車的特徵，蕭男則坐在地上一臉茫然。

警方盤查蕭男肇事逃逸過程，蕭辯稱，出門前曾服安眠藥，坦承當時擦撞路邊車，但下車查看後認為「沒事」才駛離，警方將蕭帶返所，經採唾液快篩，結果呈管制第三、四級毒品苯二氮平類陽性反應，生理平衡觀測亦未達標，認定已達不能安全駕駛程度，警詢後，依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方另針對蕭男無照駕駛、未懸掛車牌、肇事逃逸、毒駕違規行為，依違反道路交通管理處罰條例一併舉發，合計最高可處罰鍰21萬9000元。

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蕭姓男子今天清晨駕駛未懸掛車牌轎車在高捷草衙站旁，擦撞路邊轎車後逃逸，車行駛900公尺故障，被警方攔下，測出有毒駕行為。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子今天清晨駕駛未懸掛車牌轎車在高捷草衙站旁，擦撞路邊轎車後逃逸，車行駛900公尺故障，被警方攔下，測出有毒駕行為：圖為蕭的座車。記者石秀華／翻攝

蕭姓男子今天清晨駕駛未懸掛車牌轎車在高捷草衙站旁，擦撞路邊轎車後逃逸，車行駛900公尺故障，被警方攔下，測出有毒駕行為。記者石秀華／翻攝