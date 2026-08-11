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駕車釀1死1傷肇逃還有人頂罪 桃檢聲押3人獲准

中央社／ 桃園11日電

桃園市中壢青埔地區1日發生自小客車撞機車後逃逸事故，造成1死1重傷，桃園地檢署今天說，事後有男子受人教唆頂罪遭逮，肇事古姓女子之後投案，檢方向法院聲請羈押3人獲准。

根據台灣桃園地方檢察署發布新聞稿，1日接獲桃園市政府警察局中壢分局通報，凌晨在桃園中壢區高鐵南路發生死亡車禍，立即指派檢察官指揮偵辦。經專案小組積極蒐證，查知古姓女子駕車肇事，導致林姓被害人死亡、張姓被害人受傷。

桃檢說，彭姓男子當天下午教唆楊姓男子到派出所佯稱肇事駕駛遭警方識破，報由檢察官拘提2人，古姓女子當天晚間投案。檢察官2日訊問3名被告後，認古姓女子涉犯中華民國刑法駕車致人死亡而逃逸、過失致死等罪嫌；彭姓男子涉犯刑法教唆頂替罪嫌；楊姓男子涉犯刑法頂替罪嫌，3人罪嫌重大，向法院聲押獲准。

中壢分局副分局長高海源接受媒體聯訪表示，案件發生後，分局第一時間組專案小組鎖定古姓犯嫌，報請桃檢指揮偵辦，案發當天下午楊姓男子到派出所投案表明為肇事者，但言詞閃爍且與警方掌握跡證不同，經報請檢察官後當場逮捕，晚間再逮捕彭姓中介人。

中壢分局說，1日上午主動聯繫張姓傷者家屬，醫務人員告知傷者重傷須接受治療，無法製作筆錄，但也在治療後3日完成筆錄；至於外傳肇事女子是黑道相關人士且事發後串供，中壢分局希望外界勿揣測。

此外，警方已實施唾液快篩及採集尿液送驗，是否涉毒駕由檢察官視相關跡證認定。

肇逃 中壢 車禍

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