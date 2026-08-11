碰！彰化線西中央路2車碰撞2人傷 1車4輪朝天差點翻進水溝

彰化縣線西鄉中央路今天中午12時50分，發生兩車碰撞事故，因撞擊力甚大，其中1車翻覆，四輪朝天，差點翻到水溝，車身受損嚴重，兩車駕駛人都手腳受到擦傷，警方據報到場處理，經檢測均無酒駕及毒駕反應，肇事原因由警方調查中。

和美警分局調查，今天中午12時50分許，何姓駕駛人駕車由東往西直行於中央路一段，行經中央路一段560巷口時，由陳姓駕駛自小客車由南往北直行而來，兩車發生碰撞，陳男的白色休旅車翻覆，差點掉落水溝，車身嚴重變形，經消防人員協助才脫困。

警方呼籲用路人於行車期間請專心駕駛、注意前方路況，並相互禮讓，避免道路違規與分心駕駛的行為發生，以保障個人及他人生命、財產安全。

彰化縣線西鄉中央路今天中午12時50分，發生兩車碰撞事故，因撞擊力甚大，其中1車翻覆，四輪朝天，差點翻到水溝，車身受損嚴重，兩車駕駛人都手腳受到擦傷。圖／民眾提供

彰化縣線西鄉中央路今天中午12時50分，發生兩車碰撞事故，因撞擊力甚大，其中1車翻覆，四輪朝天，差點翻到水溝，車身受損嚴重，兩車駕駛人都手腳受到擦傷。圖／民眾提供