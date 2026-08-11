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別測試人性！台中男愛車保養失竊勞力士名表 幽默謝竊賊引網熱議

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市一位市民把名貴轎車送往保養廠保養，昨天下午取完車才剛駛離，發現自己放在中央扶手置物箱內的勞力士名表不見了，他趕忙回廠了解無果，於是立即向轄區霧峰警分局報案。

據了解，這位市民失竊的勞力士表屬GTM系列腕錶，價格不菲，較貴表款約兩百萬元。這位市民把過程貼上網，表示從來沒想過，去保養一次車，車上的表居然會不翼而飛。車廠已經很努力的協助調查，但是至少有6位人員在保養期間有進入他的車室內，而車子內並沒有監視器。

他懊悔地說「永遠不要拿自己的東西，去測試別人的人性」，也承認他自己有責任。不該把這麼貴重的東西留在車上，更不該覺得「應該不會有人拿」並幽默的謝謝竊賊「謝謝你用這隻表，幫我上了一堂課。」

霧峰警分局表示，目前已受理該案，將調取車廠監視錄影以進一步調查。而且調查手段很多，會盡快將案件偵破，物歸原主。

台中市一位市民把名貴轎車送往保養廠保養，發現自己放在中央扶手置物箱內的勞力士名表不見了。圖／取自Threads「Funny Fan」
台中市一位市民把名貴轎車送往保養廠保養，發現自己放在中央扶手置物箱內的勞力士名表不見了。圖／取自Threads「Funny Fan」

台中 勞力士 人性

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