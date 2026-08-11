男子服安眠藥開車涉擦撞肇逃 高雄警攔查送法辦

高雄前鎮警方今天獲報路旁車輛被撞，警方搜尋查獲一輛無車牌車輛疑拋錨，經攔停蕭姓駕駛盤查，對方自稱曾服用安眠藥且發生擦撞，全案依公共危險等罪送辦。示意圖。聯合報系資料照

高雄前鎮警方今天獲報路旁車輛被撞，警方搜尋查獲一輛無車牌車輛疑拋錨，經攔停蕭姓駕駛盤查，對方自稱曾服用安眠藥且發生擦撞，全案依公共危險等罪送辦，並舉發相關違規。

高雄市政府警察局前鎮分局今天清晨6時許接獲通報，捷運草衙站1號出口附近有車輛被撞。員警到場未發現明顯事故現場，立即擴大搜尋，隨後在翠亨南路發現一輛未懸掛號牌、車身帶有明顯擦痕的白色轎車疑似故障，停靠路旁。

警方察覺有異準備上前盤查，駕駛卻突然駕車離去，警網立即尾隨，於南衙路、明祥街口成功攔停。47歲蕭姓駕駛神情恍惚，自稱清晨曾服用安眠藥，也表示稍早確實曾發生擦撞，但下車查看後認為「沒事」便離開。

警方將蕭男帶返派出所實施唾液方式檢驗，結果呈管制第三、四級毒品苯二氮平類陽性反應，生理平衡觀測未達標，認定已達不能安全駕駛程度，當場依觸犯公共危險罪逮捕送辦。警方隨後返回事故地點搜尋，果然在路旁停車格發現遭撞車輛，位置與蕭男供述吻合。

另針對蕭男無照駕駛，依違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣3萬6000元以上，6萬元以下罰鍰；未懸掛號牌行駛可處所有人3600元以上，3萬6000元以下罰鍰；肇事逃逸可處1000元以上，3000元以下罰鍰；不能安全駕駛處3萬元以上，12萬元以下罰鍰。一併舉發，合計最高可處罰鍰21萬9000元。

前鎮分局長黃元民提醒，服用安眠藥、鎮靜類藥物後若出現嗜睡、反應遲緩等情形，切勿駕車上路；發生事故也應留在現場依法處理，莫因一時僥倖看一眼就走，最終面臨刑責及多項違規處分。

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