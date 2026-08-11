聯結車猛撞限高架！新莊中平路一度雙向受阻 離譜肇事畫面曝光

新北市23歲謝男今天下午2時許駕駛聯結車行經新莊區中平路時，疑因載運的玻璃高度超標撞上限高架，導致限高架倒塌占據雙向車道交通受阻。新莊警到場交管疏導，經查駕駛並未酒駕，警方對謝男開單告發，依法可罰3千以上1萬8千以下罰款。

新莊警分局今天下午2時許接獲報案，新莊區中平路有聯結車撞上限高架。分局獲報後派遣昌平派出所及交通分隊員警到場處理，並於新北大道、中平路口及中央路、中平路口實施交通管制及疏導。

警方經查肇事的謝男當時駕駛聯結車行經該路段時，疑未注意後車斗載運的玻璃高度超過限制當場撞上限高架，導致限高架倒塌占據路面雙向車道受阻，所幸並未造成其他車輛毀損人員傷亡。工程人員到場移置障礙物，現場於2時56分清除完畢，恢復雙向通行。

警方對謝男進行酒測發現並未喝酒，因謝男裝載物品超高，警方依道路交通管理處罰條例第29條開單告發，依法可處3千以上1萬8千以下罰款，確切肇事原因及相關責任仍待後續釐清。

載運玻璃的聯結車撞倒限高架。記者黃子騰／翻攝