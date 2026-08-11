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太誇張！1天狂打21通119電話謊報 彰化男遭開罰1萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

緊急救護與災害搶救分秒必爭，但彰化縣119今年上半年「無效電話」比例達4成3，員林市1名男子甚至謊報 「身體不舒服」或「發生火災」，1天狂打21通119報案電話，害消防車輛與人力空跑，嚴重浪費救災救護資源，被消防局處以1萬元罰鍰。

無效報案電話長期占用緊急通話線路，已嚴重影響救災救護，根據彰化縣消防局救災救護指揮中心統計，今年上半年度總計受理6萬2320通報案電話，其中「無效電話」高達2萬6739件，占總通話量近4成3。

消防局分析「無效電話」原因，以「無聲電話」1萬1538件占18.5%居冠，其次是「撥號錯誤」2294件、「酒醉或精神異常」712件、「惡意騷擾」305件及「兒童嬉鬧」122件。

其中，員林市一名男子今年4月間，以「身體不舒服」或「發生火災」為由，1天之內連續撥打21通119報案電話，消防局獲報後，迅速派遣消防車與救護車趕赴現場，卻發現並無救護需求或火災事實，導致消防車輛與人力空跑。

這名男子此舉已嚴重浪費緊急救災救護資源，消防局經調閱報案紀錄與調查後，確認這名男子惡意謊報，依消防法第36條裁處1萬元罰鍰，以示警惕。

彰化縣消防局提醒，「消防法」第36條規定，無故撥打119報案電話，或謊報火警、災害、人命救助及緊急救護者，可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。針對民眾無心誤撥情況，消防局會先予勸導；但對於惡意且持續騷擾或謊報者，必將依法嚴辦、絕不寬貸，呼籲民眾切勿以身試法，務必將寶貴的119救災救護專線留給最需要緊急救助的人。

緊急救護與災害搶救分秒必爭，但彰化縣119今年上半年「無效電話」比例達4成3，嚴重浪費救災救護資源。圖／消防局提供
緊急救護與災害搶救分秒必爭，但彰化縣119今年上半年「無效電話」比例達4成3，嚴重浪費救災救護資源。圖／消防局提供

緊急救護與災害搶救分秒必爭，但彰化縣119今年上半年「無效電話」比例達4成3，嚴重浪費救災救護資源。圖／消防局提供
緊急救護與災害搶救分秒必爭，但彰化縣119今年上半年「無效電話」比例達4成3，嚴重浪費救災救護資源。圖／消防局提供

緊急救護與災害搶救分秒必爭，但彰化縣119今年上半年「無效電話」比例達4成3，嚴重浪費救災救護資源，呼籲眾。圖／消防局提供
緊急救護與災害搶救分秒必爭，但彰化縣119今年上半年「無效電話」比例達4成3，嚴重浪費救災救護資源，呼籲眾。圖／消防局提供

彰化 開罰

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