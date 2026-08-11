因行車糾紛揮刀！台中阿伯反遭打趴口吐血沫 搶救5天仍不治

台中市北屯區中清路上周四（6日）行車糾紛，68歲李姓老翁持刀攻擊35歲葉姓男子，造成葉手部畫傷鮮血直流，葉反擊朝李翁痛毆一頓，民眾目擊李翁倒地，呈現眼神失焦、口吐血沫，畫面引起網友議論，認為李翁恐腦部受創，李送醫後今上午傷重死亡，檢方以完成相驗，不排除朝傷害致死罪嫌偵辦。

民眾目擊拍下畫面，當時李翁、葉男因行車糾紛，李先走到葉駕駛座旁叫囂、動手拉車門，更有揮舞手中利刃動作。

畫面也拍下，葉男下車時手臂遭割畫傷、鮮血直流，而李翁已經被打趴在地，整個人呈現耳朵滲血、眼神失焦，及口吐血沫慘狀，葉男再朝李翁頭部重重揮了一拳。

相關畫面在社群引起廣泛討論，有網友認為李翁尋釁動手，但有人覺得葉男雖然反擊，但下手過重。

李翁受傷後送醫治療，直至今上午傷重不治，家屬具狀提告，台中地檢署今上午完成相驗，後續不排除朝傷害致死罪嫌偵辦。