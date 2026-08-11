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影／桃園青埔賓士車撞2機車肇逃一死一重傷 黑道千金闖禍找人頂替？

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市中壢青埔地區1日凌晨發生賓士自小客車闖紅燈，撞上兩輛機車逃逸，造成騎士一死一重傷，重傷者是低收戶。

警方當天很快查出肇事車籍和一名女子涉案，不料中午一名楊姓男子竟自稱自駕駛人，要來「投案」，當場被警方識破，隨後找到涉案的女子和另一名男子行蹤並逮人，3人依肇逃等罪嫌移送桃園地檢署署偵辦，檢察官申請羈押獲准。

全案有4人涉案，已被羈押3人為開車的女子及到派出所頂替的楊男，另一男子案發時人在車上，還有一名男子據了解為案發後出主意和找人頂替，想要幫女子脫罪，目前在逃，檢警全面追緝與進一步釐清案情。

外傳開賓士的在押女子是黑道千金，事發後4人用即時通訊軟體串供，警方對此情節和在押3人是否有毒品反應不回應，也請外界物揣測。

受重傷的20歲張姓男子手腳和膝蓋有不同程度的骨折，目前仍在醫院治療及手術，因為是低收戶全家在台北市，桃園市社會局已訪視和提供資源關懷，並通報北市社會局進一步協助，家屬不滿肇事者至今不聞不問。

事發地點在中壢青埔地區，附近的監視器畫面顯示1日凌晨約5時4分，，一輛黑色賓士行駛高鐵南路四段快車道往台66方向（往南），到中正路三段口紅燈卻未停車直接衝向路口，差點撞上路口中正路往東的轎車，轎車閃過後，只看見兩輛在路口的機車和騎士像保齡球一樣被撞飛；賓士車此時從快車道切入慢車道還打雙黃燈，速度雖然減慢，但是畫面範圍內疑似沒停車，繼續開車逃逸，兩名騎士送醫後一不治一重傷，警方當天中午前查出涉案車籍及找到肇逃的女駕駛人。

警方和救護車到場救援和追查案情。記者鄭國樑／翻攝
警方和救護車到場救援和追查案情。記者鄭國樑／翻攝

賓士 肇逃 黑道

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