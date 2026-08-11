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潭雅神自行車道施工老翁墜橋死 民代要求中市府協助家屬國賠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

張姓老翁日前牽腳踏車在台中市潭雅神自行車道陸橋上施工處疑墜落，送醫急救不治，台中市議員周永鴻今天要求台中市府協助家屬了解國賠程序，查明圍籬設置、警示標示及動線引導是否符合施工計畫，釐清施工、監造及管理責任。

老翁之子悲傷說，他父親身體硬朗，每天早上騎自行車外出運動，經潭雅神自行車道橋面，其中一塊施工的面板塌陷，父親與車卡在橋上，人從約6公尺高墜落地面，傷重不治。家屬質疑，自行車道天橋本月1日施工，但車道銜接天橋出入口的施工圍籬留有約100公分縫隙，「替代路線」的指示牌讓他誤以為能通行，發生不幸。

台中市觀旅局表示，潭雅神綠園道中清路陸橋施工廠商進場後，依規定在工區出入口設置施工圍籬、告示牌及替代動線，引導民眾改道通行，提醒勿進入施工區域，維護通行安全，案發後已會同施工廠商慰問家屬，協助辦理後續保險理賠及相關事宜；後續檢視工區阻隔及警示措施，提升工區防護層級，降低類似事件發生風險。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今表示，潭雅神自行車道日前發生83歲張姓長者自約6公尺高天橋墜落死亡的憾事。家屬質疑施工路段圍籬未完全封閉，現場留有可供自行車通過的縫隙，加上替代路線標示，導致長者誤以為仍可通行；事故發生後，現場才加設第二道圍籬。周永鴻要求市府立即查明圍籬設置、警示標示及動線引導是否符合施工計畫，並釐清施工、監造及管理責任。

周永鴻表示，觀旅局表示已慰問家屬並協助辦理保險理賠及相關事宜，但保險理賠與國家賠償責任是兩件事，公共設施設置或管理是否有欠缺，仍應一併釐清。依國家賠償法規定，家屬須先以書面向賠償義務機關提出請求，賠償義務機關收到書面請求後，應與請求權人協議；許多民眾不清楚有這項權利，也不知道程序如何進行。

大雅警分局表示，8月5日早上6時接到民眾報案，在台中市大雅區中清路四段與和平路口某陸橋下方之緊急救護案。

員警獲報立即派員到場處理，經救護人員到場時發現張姓男子立即送往台中榮民總醫院救治仍不治。警方初步了解，張男疑似由陸橋施工區域墜落，詳細事故經過及原因仍待進一步調查釐清。分局鑑識人員亦到場進行現場勘查，並依程序報請檢察官相驗，釐清確切事故經過。

張姓老翁本月5日早上6時，在台中市大雅區中清路四段與和平路口的陸橋疑墜落，送醫急救不治，警方初步了解，張男疑似由陸橋施工區域墜落。記者游振昇／攝影
張姓老翁本月5日早上6時，在台中市大雅區中清路四段與和平路口的陸橋疑墜落，送醫急救不治，警方初步了解，張男疑似由陸橋施工區域墜落。記者游振昇／攝影

張姓老翁本月5日早上6時，在台中市大雅區中清路四段與和平路口的陸橋疑墜落，送醫急救不治，警方初步了解，張男疑似由陸橋施工區域墜落。記者游振昇／攝影
張姓老翁本月5日早上6時，在台中市大雅區中清路四段與和平路口的陸橋疑墜落，送醫急救不治，警方初步了解，張男疑似由陸橋施工區域墜落。記者游振昇／攝影

國賠 施工 台中

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