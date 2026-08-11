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六龜民間美術館遭竊 警跨百里追回水彩名家陳文龍作品
高雄市六龜區一處正值籌備階段的民間美術館，今年5月底遭宵小闖入破壞，偷走多幅珍貴畫作與陶瓷雕刻，其中包含當代水彩名家陳文龍的代表作。六龜警方接獲報案後成立專案小組，經兩個月追查，鎖定周姓竊嫌，日前遠赴屏東恆春搜索，起獲遭竊藝品，全案依毀損、加重竊盜等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
警方調查，該間美術館正籌備中，今年5月底，館方發現館內多幅價值不菲的珍藏畫作與陶瓷雕刻品不翼而飛，現場殘留遭到破壞的痕跡，隨後向警方報案。
六龜分局獲報後成立專案小組，調閱周邊監視器並過濾事證，鎖定一名年約40歲的周姓男子涉有重嫌。但周男行蹤飄忽，警方持續布線追緝，直到7月底，周男企圖在屏東恆春一帶重施故技、再度犯案時，當場遭屏東警方狼狽逮捕。
六龜警方立即派員前往屏東釐清案情，並報請橋頭地檢署檢察官指揮，專案小組於8月5日持搜索票前往周男位於恆春的藏匿處所，起獲遭竊的珍貴藝品與畫作，其中包括陳文龍等人的水彩作品，所幸經初步檢視，作品保存狀況尚稱完整，讓館方與失主鬆了一口氣。
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