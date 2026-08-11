影／幼兒園男童疑遭綁手、套頭 鍾東錦痛批可惡 交查妨害自由函送法辦

苗栗縣頭份市某私立幼兒園一名男童日前爆出疑遭綁手、套頭等虐待案，縣長鍾東錦今天痛批可惡，心疼恐怕影響小孩一輩子，指示教育處提供必要的心理輔導，並以最嚴格審查，交辦警方追查妨害自由等刑責，函送苗栗地檢署偵辦。

頭份市某私立幼兒園於8月7日遭爆出疑似虐童案，家長指控老師8大罪狀，包括繩子綁手、喝水時頻繁強推水杯、故意拉扯致跌倒、褲子套頭、當眾羞辱、打餐時粗暴推離、連續3天延遲吃飯，及集體冷暴力等，家長要求還給孩子一個公道與嚴肅的責任追究，PO文引發熱議，

鍾東錦今天主持縣務會議有感而發，痛批行為人可惡，強調虐童零容忍，縣府不能坐視，用最嚴格的態度審查，除了行政罰外，警方也要對接教育處，調查監視器畫面等證據，追查綁手、套頭等，涉嫌妨害自由等刑責，違反兒童及少年福利與權益保障法，函送地檢署偵辦。

鍾東錦認為大多數幼教老師都是非常優秀且辛苦的，不能因為一顆老鼠屎壞了一鍋粥，要求教育處加強審視幼兒園師資，及現場查察，預防虐童事件再度發生，此外，這起事件的陰影可能影響幼童一輩子，教育處評估提供專家心理輔導等必要支持。

教育處指出，這起幼兒園疑似虐童的事件，當事老師目前已停職，教育處依教保相關人員違法事件調查處理辦法，組成調查小組，如果違反教保服務人員條例第33條規定屬實，且經教保相關人員違法事件認定委員會確認，最重可處60萬元罰鍰，及終身不得在教保服務機構服務。