快訊

變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

聽新聞
0:00 / 0:00

影／幼兒園男童疑遭綁手、套頭 鍾東錦痛批可惡 交查妨害自由函送法辦

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市某私立幼兒園一名男童日前爆出疑遭綁手、套頭等虐待案，縣長鍾東錦今天痛批可惡，心疼恐怕影響小孩一輩子，指示教育處提供必要的心理輔導，並以最嚴格審查，交辦警方追查妨害自由等刑責，函送苗栗地檢署偵辦。

頭份市某私立幼兒園於8月7日遭爆出疑似虐童案，家長指控老師8大罪狀，包括繩子綁手、喝水時頻繁強推水杯、故意拉扯致跌倒、褲子套頭、當眾羞辱、打餐時粗暴推離、連續3天延遲吃飯，及集體冷暴力等，家長要求還給孩子一個公道與嚴肅的責任追究，PO文引發熱議，

鍾東錦今天主持縣務會議有感而發，痛批行為人可惡，強調虐童零容忍，縣府不能坐視，用最嚴格的態度審查，除了行政罰外，警方也要對接教育處，調查監視器畫面等證據，追查綁手、套頭等，涉嫌妨害自由等刑責，違反兒童及少年福利與權益保障法，函送地檢署偵辦。

鍾東錦認為大多數幼教老師都是非常優秀且辛苦的，不能因為一顆老鼠屎壞了一鍋粥，要求教育處加強審視幼兒園師資，及現場查察，預防虐童事件再度發生，此外，這起事件的陰影可能影響幼童一輩子，教育處評估提供專家心理輔導等必要支持。

教育處指出，這起幼兒園疑似虐童的事件，當事老師目前已停職，教育處依教保相關人員違法事件調查處理辦法，組成調查小組，如果違反教保服務人員條例第33條規定屬實，且經教保相關人員違法事件認定委員會確認，最重可處60萬元罰鍰，及終身不得在教保服務機構服務。

苗栗縣頭份市某私立幼兒園一名幼幼班男童日前爆出疑遭綁手、套頭等虐待案，縣長鍾東錦今天交查行為人可能的刑責。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市某私立幼兒園一名幼幼班男童日前爆出疑遭綁手、套頭等虐待案，縣長鍾東錦今天交查行為人可能的刑責。記者范榮達／攝影

鍾東錦 幼兒園 苗栗 虐童

延伸閱讀

繩子綁手、褲子套頭…頭份某私立幼兒園遭控不當管教 教育處成案調查

幼兒園涉不當對待幼童 苗栗縣府：如案情屬實最高可罰60萬

當事老師已停職！家長發文控對孩童不當管教 頭份某私立幼兒園道歉了

北投兒虐案知情園長罰3萬惹怒家長 教育局公布調查結果

相關新聞

金門夫妻消失逾10天！鄰居以為「去台灣」 惡臭飄出驚見家中雙亡

金門金城鎮賢庵里賢聚一對盧姓夫妻疑已在家中死亡多日，昨晚因住家飄出明顯惡臭，才被發現，消防人員破門進入後，先後在1樓客廳及2樓發現夫妻兩人倒臥，均已明顯死亡並出現腐敗情形。警方調閱附近監視器發現，夫妻使用的汽車、機車已超過10天未移動，鄰居也說超過1周沒看到夫妻倆，原本還以為「去台灣了」，沒想到竟已在家中離世。

婚紗品牌「韓國藝匠」無預警停止營運 中市：已受理13件消費申訴

台中市知名婚紗品牌「韓國藝匠」驚傳負責人跑路，近日停止營運，不少預定要拍婚紗的準新人聯絡不上客服。台中市法制局表示，截至今天上午已經受理13件消費申訴，呼籲業者盡速說明營運現況與後續處理方式，提出可行的方案保障消費者權益。

六龜民間美術館遭竊 警跨百里追回水彩名家陳文龍作品

高雄市六龜區一處正值籌備階段的民間美術館，今年5月底遭宵小闖入破壞，偷走多幅珍貴畫作與陶瓷雕刻，其中包含當代水彩名家陳文龍的代表作。六龜警方接獲報案後成立專案小組，經兩個月追查，鎖定周姓竊嫌，日前遠赴屏東恆春搜索，起獲遭竊藝品，全案依毀損、加重竊盜等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

雨天騎車不明原因偏離車道 萬丹19歲女撞燈桿命危

屏東縣萬丹鄉昨中午下雨，19歲吳姓女子騎機車行經萬丹鄉南北路二段時，不明原因突然自撞路旁燈桿，頭、臉重創，傷勢嚴重，消防局到場吳女OHCA無呼吸心跳，醫院救治中，車禍原因待釐清。

影／幼兒園男童疑遭綁手、套頭 鍾東錦痛批可惡 交查妨害自由函送法辦

苗栗縣頭份市某私立幼兒園一名男童日前爆出疑遭綁手、套頭等虐待案，縣長鍾東錦今天痛批可惡，心疼恐怕影響小孩一輩子，指示教育處提供必要的心理輔導，並以最嚴格審查，交辦警方追查妨害自由等刑責，函送苗栗地檢署偵辦。

法院查封公告配上飯店照引誤會 業者：飯店正常營運

嘉義縣仁義潭畔知名飯店近日捲入債務風波，有債權人在Threads貼出嘉義地院民事執行處查封公告，照片又以飯店為背景，並發文稱飯店「已經到這個光景」，引發「飯店遭查封」議論。飯店今天澄清，債務屬董事長個人問題，法院查封的是飯店周邊土地，並非飯店建物，目前營運一切正常；飯店方面認為貼文已造成外界誤解及營運困擾，董事長不排除採取法律行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。