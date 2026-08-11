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法院查封公告配上飯店照引誤會 業者：飯店正常營運

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣仁義潭畔知名飯店近日捲入債務風波，有債權人在Threads貼出嘉義地院民事執行處查封公告，照片又以飯店為背景，並發文稱飯店「已經到這個光景」，引發「飯店遭查封」議論。飯店今天澄清，債務屬董事長個人問題，法院查封的是飯店周邊土地，並非飯店建物，目前營運一切正常；飯店方面認為貼文已造成外界誤解及營運困擾，董事長不排除採取法律行動。

這名債權人昨天在Threads發文表示，因債務糾紛委託律師向法院聲請強制執行，並前往嘉義縣番路鄉仁義潭附近執行相關程序。貼文附上嘉義地院民事執行處公告，另搭配名都觀光渡假大飯店照片，迅速引發網友討論。

從債權人公開的法院公告可見，公告日期為8月10日，內容涉及強制執行事件，所列查封標的為番路鄉數筆土地。部分網友看到照片後以為飯店遭到查封，也有人留言表示飯店仍正常營業，另有網友提醒，法院執行標的與飯店本身應有所區別。

飯店今天接受訪問表示，這起事件是董事長曾董的個人債務問題，法院執行查封的是飯店周邊農地，「不是飯店」，但債權人貼文搭配飯店照片，容易讓外界誤認飯店本身遭查封，消息傳出後已有不少同業詢問，造成相當困擾。

飯店說，目前住宿、餐飲等營運均正常，昨天還接待4部遊覽車、近200名旅客，最擔心的是網路訊息持續流傳後，機關或團體未來安排住宿、餐會時，可能因擔心飯店經營狀況而卻步，進一步衝擊營運，因此曾董正考慮採取法律行動。

飯店方面表示，曾董目前仍為飯店董事長，飯店屬家族投資事業。受到近年觀光市場變化、陸客減少等因素影響，飯店經營環境確實不如過去，先前也曾有出售飯店的想法，但這與此次法院查封周邊土地是不同事情。

債權人則在Threads留言回應網友時表示，飯店目前確實仍正常營業，並稱相關程序尚未進入拍賣階段。至於雙方債權債務關係、查封土地權屬及後續強制執行程序，仍應以法院相關資料為準。

嘉義地院民事執行處查封公告設置在飯店周邊土地，飯店表示遭查封的是周邊土地，並非飯店本身。圖／讀者提供
嘉義地院民事執行處查封公告設置在飯店周邊土地，飯店表示遭查封的是周邊土地，並非飯店本身。圖／讀者提供

債權人在Threads貼出法院查封公告，並搭配名都觀光渡假大飯店照片，引發飯店是否遭查封議論；飯店澄清，遭查封的是周邊土地，飯店仍正常營運。圖／翻攝Threads
債權人在Threads貼出法院查封公告，並搭配名都觀光渡假大飯店照片，引發飯店是否遭查封議論；飯店澄清，遭查封的是周邊土地，飯店仍正常營運。圖／翻攝Threads

名都觀光渡假大飯店位於嘉義縣番路鄉仁義潭畔，業者表示飯店目前正常營運，法院查封標的並非飯店建物。圖／飯店提供
名都觀光渡假大飯店位於嘉義縣番路鄉仁義潭畔，業者表示飯店目前正常營運，法院查封標的並非飯店建物。圖／飯店提供

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