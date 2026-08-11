男子騎乘機車沿途左右搖晃、行車不穩，經警方實施唾液毒品快篩檢測，呈安非他命陽性反應。圖：讀者提供

桃園市平鎮警分局員警昨(10)日傍晚17時許執行巡邏勤務，在平鎮區圳南路發現一名45歲高姓男子騎乘機車沿途左右搖晃、行車不穩，立即上前攔查，經唾液毒品快篩呈安非他命陽性反應，警詢後依公共危險（毒駕）罪嫌，移送桃園地方檢察署偵辦。

龍岡派出所所長何俊才表示，員警執行巡邏勤務行經平鎮區圳南路時，發現一名男子騎乘機車沿途左右搖晃、行車不穩，由於當時正值下班交通尖峰時段，車流量大，為避免發生交通事故，員警立即保持距離，尾隨在後，趁該車行駛到適當處所再上前攔查。警方盤查過程中，發現男子除了眼神渙散、神情恍惚、反應遲緩，經徵得同意實施唾液毒品快篩，結果呈現安非他命陽性反應，詢後依公共危險罪移送偵辦。

平鎮分局統計，今(115)年1月1日至8月10日共計查獲129件毒駕案件，警方將持續加強取締毒駕等重大交通違規行為，並呼籲民眾切勿心存僥倖，施用毒品後駕車不僅危害自身安全，更可能危及其他用路人生命財產安全；警方將秉持「毒駕零容忍」立場，持續強化巡邏及攔查作為，全力維護道路交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：又是毒駕！平鎮男騎車狂搖晃遭巡警攔查 被測出安毒陽性反應