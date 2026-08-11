桃園市中壢警分局員警前往中壢區新生路某網咖執行臨檢時，查獲35歲劉姓男子為通緝犯。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局員警今(11)日凌晨3時40分許前往中壢區新生路某網咖執行臨檢時，查獲35歲劉姓男子為通緝犯，並查扣依托咪酯煙彈、安非他命等毒品，與劉男同行的38歲呂姓女子也遭警方一併帶回，全案依毒品危害防制條例移送偵辦，劉男遭通緝部分也已辦理歸案。

中壢派出所表示，警方在包廂內查扣依托咪酯煙彈2顆、電子煙桿2支、安非他命2包及吸食器1組，並將劉男、呂女帶回。全案警詢後，依毒品危害防制條例移送偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，毒品嚴重危害民眾身心健康及社會治安，警方對於各類毒品犯罪絕不寬貸，將持續加強轄內網咖、旅宿業及其他治安熱點場所的臨檢、查察及巡邏等勤務作為，積極防制毒品犯罪，維護轄區治安及民眾安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢通緝犯躲網咖栽了！警查扣喪屍煙彈、安毒 同行女子也被逮