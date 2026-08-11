金門夫妻消失逾10天！鄰居以為「去台灣」 惡臭飄出驚見家中雙亡

金門金城鎮賢庵里賢聚一對盧姓夫妻疑已在家中死亡多日，昨晚因住家飄出明顯惡臭，才被發現，消防人員破門進入後，先後在1樓客廳及2樓發現夫妻兩人倒臥，均已明顯死亡並出現腐敗情形。警方調閱附近監視器發現，夫妻使用的汽車、機車已超過10天未移動，鄰居也說超過1周沒看到夫妻倆，原本還以為「去台灣了」，沒想到竟已在家中離世。

這起事件今天一早在地方引發討論。據了解，死者為70歲盧姓男子及63歲蔡姓妻子，盧男退休前曾開計程車，夫妻平時居住在賢聚村，生活相當低調。鄰居表示，蔡女身體狀況不佳，平時很少出門，家中採買多由盧男負責，夫妻也很少與鄰居往來。

「已經一個多星期沒看到他們了。」鄰居表示，盧先生平時偶爾會出門，但這次不僅長時間沒有看到人，連垃圾都沒有拿出來倒，附近居民其實早就覺得有些奇怪，還以為夫妻倆到台灣看女兒，並沒有往意外方向想。

親戚在網路上透露，連續多日打電話都沒有人接，覺得情況不太對；親戚表示，這幾天一直聯絡夫妻倆，卻始終沒有回應，昨晚進一步察覺住家有異狀，這才報警求助，並不是鄰居報案的，沒想到消防人員破門後，竟發現夫妻兩人都已死亡。

據了解，警方接手調查後進行現場採證，初步發現民宅門窗均未遭破壞，屋內物品及擺設大致正常，夫妻身上也沒有明顯外傷，現場未發現遺書，瓦斯亦沒有外洩情形。由於熱水器設置於屋外，也初步排除一氧化碳中毒可能，目前沒有明顯跡象顯示涉及他殺或自殺。

警方另調閱住家附近監視器畫面，發現夫妻使用的汽車及機車已超過10天沒有移動，與鄰居長時間未見夫妻外出的說法相符。至於兩人究竟何時死亡、死亡原因為何，目前仍無法單憑現場狀況確認。

警方已報請福建金門地方檢察署檢察官指揮偵辦，死者女兒獲悉噩耗後已返金，檢方預計今天進行司法相驗，將進一步釐清夫妻兩人的確切死因及死亡時間。警方目前初步未發現外力介入跡象，不排除可能因身體因素意外死亡，但仍須待司法相驗及鑑識結果確認。

金門金城鎮賢庵里賢聚一對盧姓夫妻疑已在家中死亡多日，才被發現，消防人員破門進入後，先後在1樓客廳及2樓發現夫妻兩人倒臥，均已明顯死亡並出現腐敗情形，警方昨天深夜到場調查。圖／警方提供