婚紗品牌「韓國藝匠」無預警停止營運 中市：已受理13件消費申訴

台中市知名婚紗品牌「韓國藝匠」驚傳負責人跑路，近日停止營運，不少預定要拍婚紗的準新人聯絡不上客服。台中市法制局表示，截至今天上午已經受理13件消費申訴，呼籲業者盡速說明營運現況與後續處理方式，提出可行的方案保障消費者權益。

有網友昨天表示，上午收到韓國藝匠停止營運的消息，下午家人到台北門市了解狀況，門市已經停止營業，招牌也被紙張遮蔽。業者表示，近期台北公司和總公司的營運資源與相關支持有「重大調整與切割」，台北據點8月11日起停止營運，後續履約、退款或其他事項，待公司負責人確認。

中市法制局表示，截至今天上午8時，共接獲13件關於韓國藝匠的消費申訴，業者和負責人應善盡企業責任，盡速出面說明營運狀況，以及後續履約、退費等相關處理方式，提出具體可行方案。

法制局補充，已經簽約或付款的消費者，應保存契約、收據、匯款與刷卡紀錄等事證。消費者如果用信用卡付款，可以向發卡銀行聲請爭議款，以VISA、Mastercard為例，刷卡日起540天以內、業者未提供服務日起120天以內，可以依法申請退款；如果以現金交易，可以向法院聲請支付命令，或提出民事訴訟。