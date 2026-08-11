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中山大學研究生今早被警衛發現掛停車場樹上 警方趕抵確認已死亡
高雄市中山大學警衛今天上午8點驚見停車場有男子掛在樹上，嚇得報警，警方趕抵，發現男子已明顯死亡，經和校方確認，是該校研究所的男學生，死者家屬住新竹聞噩耗正趕赴高雄處理；警方初步確認無外力介入，將報請檢察官相驗，以釐清死因。
據了解，該名男性死者就讀中山大學電機系研究所碩士班的26歲學生，由於正值放暑假期間，今天上午8點警衛巡視校園時，在停車場發現死者掛在樹上報警。
學生在校園發生憾事，校方第一時間聯繫家屬，家屬已從新竹趕至高雄處理。校方表示，由於事發突然，已啟動緊急關懷應變小組，全力協助家屬處理後續事宜，同時配合警方調查釐清。
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