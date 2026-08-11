國民黨桃園市議員張碩芳、詹江村、吳進昌針對農業部農田水利署桃園管理處日前舉辦地方農耕供水交流活動引發的選舉爭議，在律師陪同下前往桃園地檢署按鈴申告。圖：吳詠平攝

國民黨桃園市議員張碩芳、詹江村、吳進昌今（10）日針對農業部農田水利署桃園管理處日前舉辦地方農耕供水交流活動引發的選舉爭議，在律師陪同下前往桃園地檢署告發，質疑活動現場替民進黨桃園市長參選人黃世杰高喊「凍蒜」、動員支持，加上會後發放雞蛋禮盒，恐涉及選罷法及行政中立規範。黃世杰競選辦公室反駁，活動為例行公開活動，批評藍營議員提出不實指控、浪費司法資源。

張碩芳表示，黃世杰近期出席農水署桃園管理處舉辦的農業及供水交流活動，現場不僅有餐敘，還出現替黃世杰造勢、公開高喊「凍蒜」等情形。活動結束後，主辦單位另發放雞蛋禮盒，藍營質疑禮盒價值約200至300元，在選舉期間由公部門舉辦活動、現場又出現支持特定參選人的言論，相關情節有必要由檢調進一步釐清。相關報導顯示，爭議活動為「2026年度地方農耕供水交流活動」。

張碩芳說，今天到桃園地檢署提出告發，就是希望司法機關介入調查、蒐證，釐清整起活動是否涉及賄選。詹江村、吳進昌也質疑，農水署桃園管理處利用公務資源辦理活動，現場若確有公務人員公開替特定參選人拉票，加上贈送伴手禮，是否涉及公務人員行政中立及選罷法規定，應由檢調認定。

依現行公職人員選舉罷免法第99條，對有投票權人交付賄賂或其他不正利益，並約其不行使投票權或為一定行使，涉及投票行賄罪；至於本案餐敘、雞蛋禮盒及現場言論是否具備法律上的對價關係及其他構成要件，仍須由檢調依具體事證調查認定，不能僅以禮品價格直接判定是否構成賄選。

黃世杰競選辦公室新聞部主任黃宣尹則發表聲明反擊，指農水署相關活動屬公開性質，各黨派政治人物或團隊均可出席，過去幾場活動也有不同黨派民意代表、助理到場，甚至有人發放文宣，因此並非替單一候選人舉辦的造勢活動，批評部分議員不應為選舉聲量提出不實指控。

針對雞蛋禮盒爭議，黃宣尹表示，農水署日前已說明活動屬例行性質，並非為特定人士舉辦；地方活動不論是否接近選舉，主辦單位準備伴手禮並非罕見，不能因此直接與賄選畫上等號。黃辦並反問，若主辦單位準備伴手禮就被認定涉及賄選，其他政黨候選人參加相同類型、有伴手禮的活動，是否也要以相同標準檢視。

黃宣尹進一步批評，部分議員將行之有年的公開活動解讀為替特定參選人舉辦的選舉活動，甚至進一步提出告發，是浪費司法資源，呼籲選舉攻防應回歸事實及政策討論。

農水署桃園管理處也針對爭議說明，地方供水交流活動主要安排在一期稻作收割後，讓農友交換供水意見，作為二期稻作灌溉參考；類似活動過去即曾舉辦，也曾準備伴手禮給與會農友及農事小組成員。桃管處表示，過去並未正式邀請民意代表，而是來賓自行邀請熟識民代到場，只要有民代到場，對供水及農業政策表達意見均表示歡迎。

至於活動現場出現祝賀黃世杰當選及「凍蒜」等言論，桃管處表示，適逢選舉年，相關說法是基於禮貌祝福，並無替特定參選人助選的意思。不過公務人員行政中立法明定，公務人員不得為支持或反對特定公職候選人而動用行政資源或從事特定政治活動，相關言行是否逾越行政中立界線，仍有待主管機關及司法單位依事證進一步釐清。

目前藍營議員已將爭議從政治攻防送進司法程序，黃世杰陣營與農水署桃園管理處均否認活動為特定候選人量身舉辦。相關行為是否涉及賄選或違反行政中立，仍待檢調後續調查認定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園3議員告發黃世杰涉賄選 黃辦反擊不實指控浪費司法資源