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桃園捷運綠線7站通車倒數 審計處點名捷工局機電文件審查落後

桃園電子報／ 桃園電子報

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審計處揭露捷工局辦理綠線GM01標機電系統統包工程時，曾出現文件審查進度落後情形，審計處示警「恐影響綠線北段7站115年通車目標之達成」，要求捷工局研謀改善。圖：資料照

桃園捷運綠線北段7站力拚115年底優先通車，工程已進入系統測試關鍵階段，不過審計處114年度桃園市總決算審核報告揭露，捷工局辦理綠線GM01標機電系統統包工程時，曾出現文件審查進度落後情形，審計處並示警「恐影響綠線北段7站115年通車目標之達成」，要求捷工局研謀改善。捷工局向審計處表示，已加強催辦統包商送審文件、改善送審情形，並督促專案管理、監造及統包商依期限完成履約文件。

審計報告指出，捷工局為因應市民通行需求提出「115年捷運綠線北段7站優先通車」方案，範圍由G15b坑口站至G11藝文特區站，但審計處查核執行情形時發現，GM01標機電系統統包工程文件審查進度落後。審計處追蹤113年度重要審核意見時，也將捷運綠線部分工程進度相關問題列為「仍待繼續改善」，要求捷工局積極督促改善，以達成通車目標。

審計查核後，綠線機電工程持續推進。依捷工局最新公開工程資料，截至115年6月底，GM01標累計實際進度55.629％，北段G11至G15b各站的通訊、監控及資料擷取、供電、機廠維修設備、行車監控及月台門等系統持續進行設備安裝及測試；第一批20列列車也已完成交付，測試範圍延伸至北段優先通車路段，並進行號誌系統主線動態測試。

捷工局7月27日公布最新測試成果，列車已能以全自動無人駕駛模式由G11藝文特區站行駛至G15水尾站，號誌系統完成階段性驗證，後續將進入系統整合測試及穩定性測試，捷工局目前仍維持115年底北段7站優先通車目標。換言之，審計處查核時所示警的工程風險，在後續工程推進後已有新的進展，但年底通車前仍須完成多項測試及相關程序。

值得注意的是，捷工局目前公開的最新工程資料詳細公布GM01標工程進度及各項系統測試情形，但尚未見針對審計處所指「文件審查進度落後」公布已全數追平的具體資訊。隨北段7站進入通車前關鍵階段，捷工局後續能否完成系統整合、穩定性測試及相關通車準備程序，並如期達成115年底優先通車目標，仍有待持續檢視。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園捷運綠線7站通車倒數 審計處點名捷工局機電文件審查落後

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