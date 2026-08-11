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龜山曳引車撞分隔島釀2傷 2男躲超商否認肇逃全遭移送

桃園電子報／ 桃園電子報

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曳引車行經振興路時突然失控自撞分隔島，隨後衝入對向車道撞擊一輛黑色自小客車，並連帶波及停放路邊的白色自小客車。圖：讀者提供

桃園市龜山區昨（10）日下午發生一起驚險車禍。一輛曳引車行經振興路時突然失控自撞分隔島，隨後衝入對向車道撞擊一輛黑色自小客車，並連帶波及停放路邊的白色自小客車。龜山警分局表示，警方到場時肇事的曳引車已駛離，經現場民眾指引，警方循線找到曳引車上的41歲蘇姓、范姓男子2人，其中范男酒測值達0.15mg/L，蘇男則為0，兩人卻都否認有駕車。警方已將全案移送桃園地檢署偵辦，要釐清究竟是誰開車的。另外，該起事故造成被撞的黑色自小客車內2人受傷，所幸送醫後均無生命危險。

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警方接獲報案後迅速趕抵現場處理，發現肇事曳引車駕駛已擅自離開現場。圖：讀者提供

龜山分局提到，警方接獲報案後迅速趕抵現場處理，發現肇事曳引車駕駛已擅自離開現場。經目擊民眾指引，員警隨後在附近的超商內找到車上的蘇男、范男。並對兩人實施酒精濃度測試，范男酒測值為0.15mg/L，蘇男酒測值則為0。經詢問兩人皆否認駕駛車輛，意圖規避責任。針對兩人互不承認駕駛且擅離現場之行為，依肇事逃逸及頂替等罪嫌移送地檢署偵辦，並將深入調閱周邊監視器畫面，釐清車禍肇事原因與實際駕駛人身分。

​警方特別呼籲，酒後絕不開車，駕駛人若發生交通事故，應依規定報警並於現場等待警方處理，切勿抱持僥倖心理擅自離去，以免觸犯法網、得不償失。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】龜山曳引車撞分隔島釀2傷 2男躲超商否認肇逃全遭移送

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