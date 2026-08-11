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舊衣送走手機也跟著走！嘉義女誤丟舊衣箱 警校實習生鑽箱救援

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市林姓女子日前整理舊衣，一股腦將整袋衣物投入回收箱，沒想到手機也跟著「搭便車」掉了進去，伸長手臂怎麼撈都撈不到，打給管理人員也沒人接，只好報警。員警趕抵後，身形較瘦的實習生王敏錩自告奮勇，半身鑽進回收箱，在成堆衣物間翻找，終於讓手機「重見天日」。

嘉義市警局第二分局新南派出所警員羅柏偉及實習生王敏錩日前執行勤區查察勤務，接獲通報趕到宣信街一處舊衣回收箱，只見林女焦急守在箱旁。警方上前詢問，才知道她不是衣服捨不得丟，而是剛才把一袋舊衣投入箱內時，手機竟也夾在其中一起「回收」了。

林女發現後急忙想把手機撈回來，但回收箱投入口距離箱底有段高度，即使伸長手仍搆不到；她又多次撥打回收箱管理人員電話，始終沒有人接聽，眼看手機就在箱子裡卻拿不出來，只好向警方求助。

羅、王兩人查看後發現，回收箱空間狹窄，要從投入口取物並不容易。身形較瘦的王敏錩於是自告奮勇，探身鑽入回收箱，上半身幾乎埋進箱內，在一件件舊衣間小心翻找。經過一番「尋機」任務，終於確認手機位置，順利撈出交還林女。

看到手機失而復得，原本焦急的林女總算鬆了一口氣，頻頻向兩人道謝。警方也提醒，民眾整理舊衣準備回收時，投入前最好再摸摸口袋、檢查袋內，確認手機、錢包、鑰匙等重要物品沒有一起「斷捨離」，以免舊衣送出去，重要物品也跟著回收。

林姓女子不慎將手機連同舊衣投入回收箱，警方到場了解狀況後，實習生王敏錩協助深入箱內尋找。圖／警方提供
林姓女子不慎將手機連同舊衣投入回收箱，警方到場了解狀況後，實習生王敏錩協助深入箱內尋找。圖／警方提供

舊衣回收箱投入口與箱底有段距離，手機一旦隨衣物掉入，民眾難以自行取回。圖／警方提供
舊衣回收箱投入口與箱底有段距離，手機一旦隨衣物掉入，民眾難以自行取回。圖／警方提供

嘉義 實習 手機

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