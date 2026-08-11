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失智婦人失蹤2天在工廠外站8小時被發現 潭子警通知家人帶回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名失智婦人日前離家後失蹤二天，家人急報案，婦人卻出現在潭子區一間工廠外，民眾發現她在廠外站了8小時報案，員警到場查出她身分，通知家人接她回家，家人感謝員警和熱心民眾。

台中市大雅警分局潭子分駐所本月7日下午3時接獲民眾報案，稱潭子區旱溪西路六段一處工廠外，有一名婦人自早上7時許即在現場停留，警方派員前往了解。潭子分駐所員警林岳蒼、邱勝輝到場後，先關心婦人狀況並耐心詢問身分及相關資訊，婦人雖無法清楚說明住處及行程，仍能提供姓名與身分證字號，警方透過警用系統查詢，確認她是66歲林姓婦人，家人已通報她為失蹤人口，員警聯繫家屬。

警方為確保婦人安全，先將帶她回派出所休息，提供飲水及食物補充體力，同時通知家屬接回。家屬到場後確認婦人平安，據了解，婦人已離家二天，她趁家人未注意時自行步行外出，離家後即未再返家，家人四處尋找，接獲警方通知後才終於放下心中大石，對警方積極協助表達感謝。

大雅警分局提醒，家中如有年長者或有走失之虞的家人，平時可協助其隨身攜帶聯絡資訊，並留意日常活動情形；若發現家人失聯或行蹤不明，應盡速向警方報案，以利警方即時協助尋找，共同守護家人安全。

一名婦人在台中市潭子區一間工廠外站了8小時，員警到場查出她身分疑失智，助她返家。圖／警方提供
一名婦人在台中市潭子區一間工廠外站了8小時，員警到場查出她身分疑失智，助她返家。圖／警方提供

失蹤 失智 家人

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