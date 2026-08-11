入托第3天 屏東私托3月嬰 午睡後命危不治

屏東縣府社會處本月五日下午接獲私立托嬰中心通報，三個月大男嬰托嬰第三天，午睡後出現肢體發紺、無心跳，緊急送醫，到院前心肺功能停止，八日搶救不治，縣府社會處初步調查疑有照顧疏失，涉案三名托育人員已調離現職，屏檢昨相驗，今解剖釐清死因。

檢方相驗時，家屬面對媒體詢問相當悲慟，不願受訪。屏東縣長周春米說，非常遺憾、非常難過，全案報請檢方偵辦，法律程序與責任追究，縣府不會鬆手。

「孩子的父母親非常震驚、難過。」周春米說，家屬希望低調處理，盼社會給家屬安靜空間，縣府尊重家屬意願，做好陪伴及保護，向家屬致上最高慰問。

縣府社會處表示，本月五日下午四時接獲托嬰中心主動通報，本月三日才新托入一名三個月大男嬰，午睡後出現肢體發紺、無心跳等現象，送醫時到院前心肺功能停止，本月八日不治。

社會處初步調查，事發時適逢幼童午睡，輪值托育人員疑有照顧疏失，全案報請檢方偵辦，警方已取得證據保全。

據了解，當時有三名托育人員在旁，男嬰有出現掙扎等情況，疑未即時發現，三名托育人員轉任行政。

社會處表示，該私立托嬰中心二○○五年合法立案，核定收托八十九人，目前收托八十七人，師生比一比四，過去無違規紀錄，近兩次評鑑均為優等。

涉案私立托嬰中心仍照常運營，對媒體詢問未回應，拉下鐵門。縣議員李世斌、梁育慈事發當下接到家屬陳情，兩人均表示，請縣府釐清原因，針對缺失通盤檢討。

社會處表示，若司法認定托育人員違反兒少法，可處六萬元至六十萬元罰鍰並公布姓名；托嬰中心若違法，最高可罰六十萬元，情節重大可命停辦並公布名稱及負責人姓名。