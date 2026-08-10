桃園低收戶外送員車禍受傷 社會局全力銜接社福資源

桃園市20歲一名外送員1日凌晨騎摩托車經過中壢區高鐵南路，在路口被不明車輛撞重傷，駕駛人開車逃逸。張男家是低收戶，市政府社會局表示，獲悉後已主動聯繫傷者家屬表達關懷，了解傷者目前治療、家庭生活及照顧情形。

社會局指出，受傷男子事發當日於桃園訪友及接單外送後，凌晨騎車返家的路上在中壢區發生車禍，目前仍住院接受治療，由家人輪流照顧；家庭原即具有社會福利身分，目前也因傷者住院及家屬照顧需求，面臨一定的生活及經濟壓力。

由於傷者及家屬戶籍、居住地均都在外縣市，會局已依程序完成相關通報及轉介，請所在地社政單位後續提供必要協助。同時，考量傷者目前仍在醫院接受治療，社會局也已主動聯繫院方社工單位，請院方就住院期間的醫療、經濟及相關福利需求提供關懷與協助。

社會局表示，後續將持續與相關單位保持聯繫，視傷者及家屬實際需求協助銜接相關資源。