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87歲老翁跌入果園水溝逾10小時 苗栗警民頭時間賽跑尋獲

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市87歲失智老翁今天凌晨獨自外出，忘了回家的路失聯，苗栗警察分局、苗栗縣山城救難援協會透過蘋果公司AirTag鎖定位置，終於今天上午11點左右發現躺在果園水溝的老翁，他浸在水中逾10個小時尋獲，身體略有失溫，送醫無大礙。

苗栗警分局文山派出所今天清晨4點半接獲報案， 老翁於今天凌晨騎微型電動二輪車出門不知去向，AirTag發出定位在苗栗市生命園區一帶，家人搜尋未果，警方啟動協尋程序，調閱監視器查，後續協調山城救援協會動員協同地毯式搜索。

搜尋人員今天上午11點左右到空地準備起發無人機時，附近果園園主加入，在果園旁找到老翁的微型電動二輪車，不久就看見老翁躺在果園水溝中，還好水並不深，初步檢查老翁身體略有失溫，沒有明顯外傷，警方顧及安全，將老翁送醫檢查，再交由家屬帶回。

家人表示因老翁罹患失智症，外出忘記返家路，感謝警方及山城救難協協助，老翁平安返家，苗栗分局呼籲，家裡如有失智、老化或容易迷途者，應避免讓其獨自外出，應配戴識別物或定位裝置、配戴手環或在其身上留下可資辨識身分的聯絡資料，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助安全返家。

苗栗市87歲失智老翁今天凌晨獨自外出失聯，苗栗警察分局、山城救援協會今天上午11點左右發現躺在果園水溝的老翁，送醫無大礙。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市87歲失智老翁今天凌晨獨自外出失聯，苗栗警察分局、山城救援協會今天上午11點左右發現躺在果園水溝的老翁，送醫無大礙。圖／苗栗警察分局提供

苗栗市87歲失智老翁今天凌晨獨自外出失聯，苗栗警察分局、山城救援協會今天上午11點左右發現躺在果園水溝的老翁，送醫無大礙。圖／山城救難協會提供
苗栗市87歲失智老翁今天凌晨獨自外出失聯，苗栗警察分局、山城救援協會今天上午11點左右發現躺在果園水溝的老翁，送醫無大礙。圖／山城救難協會提供

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