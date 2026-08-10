桃園龜山驚險車禍！聯結車撞自小客車 2人受傷1人送醫

桃園市龜山區振興路今天下午發生交通事故，一輛聯結車與自小客車發生碰撞，自小客車上52歲郭姓駕駛及60歲周姓乘客受傷，所幸2人意識均清楚、無人受困，其中周男因頭痛、肢體疼痛及右腳擦傷，由救護車送往林口長庚醫院治療，郭男則無明顯外傷、未送醫。事故詳細原因仍待警方調查釐清。

桃園市消防局表示，下午1時38分接獲民眾報案，指龜山區振興路發生交通事故，隨即派遣第一大隊龜山分隊等消防、救護人員趕往現場。

消防人員抵達後發現，現場為1輛聯結車及1輛自小客車發生碰撞，車內人員均未受困。救護人員立即針對傷者進行生命徵象評估，並給予清洗傷口、包紮止血等救護處置。

事故共造成自小客車內2人受傷，其中60歲周姓男乘客意識清楚，但有頭痛、肢體疼痛及右腳擦傷等情形，經現場處置後，由坪頂分隊救護車送往林口長庚醫院治療；52歲郭姓男駕駛同樣意識清楚，身上無明顯外傷，經評估後未送醫。

消防局共出動13名消防人員、3輛消防車及2輛救護車前往救援。聯結車與自小客車碰撞經過及肇事責任，仍有待警方進一步調查釐清。

桃園市龜山區振興路今天下午發生交通事故，一輛聯結車與自小客車發生碰撞，自小客車上52歲郭姓駕駛及60歲周姓乘客受傷，所幸2人意識均清楚、無人受困。圖／取自議員陳雅倫Threads