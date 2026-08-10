機車安全帽隨意掛 中市警防竊主動代保管已逾35頂

台中市有民眾在網路平台感謝警察體貼，幫忙代管放在機車上未上鎖安全帽；市警局第二分局今天表示，已代管逾35頂安全帽，希望降低安全帽遭竊案件發生。

台中市北區一中商圈是知名觀光景點，周邊機車停放密集，部分民眾圖方便，將安全帽隨意掛機車手把、後照鏡或坐墊上，成為竊賊下手目標，附近二分局育才派出所經常接獲安全帽失竊案件。

近日有民眾在網路社群平台貼文感謝警察貼心，第一次遇到警察會幫忙將置放在機車上未上鎖安全帽收好；還有網友在貼文下回應，上次也遇到警察幫忙將機車上忘記拔下的鑰匙拿走，真的超貼心。

對於安全帽失竊案件，台中市警察局第二分局說明，除積極調閱路口及店家監視器畫面，追查相關竊案、查緝竊嫌外，更從「源頭預防」著手，自115年7月起創新推動「易遭竊物品主動代保管」措施。

警方表示，這項代保管措施，由員警加強巡視一中商圈周邊，發現民眾將未上鎖安全帽放置機車上，且具有較高失竊風險時，即主動協助代為保管。

截至目前，警方統計，第二分局已協助代為保管超過35頂安全帽，從高價安全帽，到具有特殊外觀、貼紙或加裝藍牙耳機等容易辨識安全帽，均列為員警巡視時重點關注對象，透過「警方多走一步、民眾少一分風險」，降低安全帽遭竊機會。

第二分局呼籲，防竊不只是警方責任，也是民眾都能做到的日常小習慣，到一中商圈逛街、吃美食、買東西時，別讓辛苦挑選的「愛帽」變成竊賊的「戰利品」；「多一個上鎖動作，就少一個失竊機會！」把安全帽帶走、鎖好，才能逛得開心、玩得盡興，最後「帽」得安心、平安回家。