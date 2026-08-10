婦人練重訓健身兼減肥…街頭見1警遭2男攻擊居劣勢 她撂倒1嫌助警逮人

基隆市1名警員日前攔查兩名涉嫌毒駕共乘機車男子時遭攻擊並居劣勢，鄧姓婦人挺身而出，撂到其中一名男子，助警逮捕兩嫌。鄧婦今天說，接受重訓本來是要減肥，沒想到當天派上用場，提醒上了年紀的人也要健身，既可保護自己，也能幫助別人。

基隆市警四分局今天表示，中山派出所警員4日傍晚許執勤時，在中山區復興路發現51歲陳姓男子騎機車，搭載50歲鍾姓男子同行，因行車搖晃並違停公車停靠區上前盤查時，見陳男精神恍惚，懷疑他有毒駕情形，通報分局派員支援。

警員盤查過程中，在復興路對面的鄧姓婦人，看到其中1名男子趁警員不注意時丟棄像菸盒的東西，以為是大麻或香菸，便要讀國中的兒子過馬路去「暗示」一下警員。結果沒多久就看見警員被兩名男子攻擊，一人從前面勒住警員，另一人在後方打警員。

鄧姓婦人說，她很擔心如果警槍被搶走了，兒子會有危險，所以也趕緊衝過去，拍了其中一名男子的後背，結果對方轉過身來勒住她，兩人扭打，她被摔倒好幾次。後來她彎腰抓住住對方的小腿，第一次沒有撂倒他，第二次再使力，成功把他的腳抬起來並摔倒他。

男子倒地後，鄧姓婦人整個人坐在他身上，防他起身抵抗，此時前議員張秉鈞和其他路人也上前幫忙，支援警力也到場，合力制伏兩名涉嫌毒駕和持有毒品的男子。

鄧婦表示，先前為了增強體力，順道減肥，開始做重訓，一周兩、三次，但是體重並沒有減少，萬萬沒想到另一個好處，會是在幫助警察時派上用場。當時兩人纏鬥兩、三分鐘，她還曾被摔倒，但當下完全不覺得痛，只是回到家後，發現自己竟然傷痕累累。

事發後兩天，張秉鈞和參選市議員的妻子李昀靜，加上警四分局副分局長、中山派出所所長等人，到受傷的鄧姓婦人住處，向她表達慰問及感謝，也會建議鄧婦兒子就讀的國中，在開學後表揚這名同學的英勇行為。

警方指出，陳男經毒品唾液快篩呈海洛因及安非他命陽性反應，涉嫌毒駕，依違反毒品危害防制條例、公共危險及妨害公務等罪嫌，將全案移送基隆地檢署偵辦。

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基隆市鄧姓婦人日前在街頭協助警員逮捕兩名涉案男子，前議員張秉鈞趕到現場後，協助壓制嫌犯。圖／取自張秉鈞臉書

基隆市鄧姓婦人日前在街頭協助警員逮捕兩名涉案男子，前議員張秉鈞趕到現場後，協助壓制嫌犯。圖／取自張秉鈞臉書

基隆市鄧姓婦人日前在街頭協助警員逮捕兩名涉案男子，前議員張秉鈞趕到現場後，協助壓制嫌犯。圖／取自張秉鈞臉書