台3線轎車高速過彎失控撞燈桿 釀1死1昏迷搶救中

由於右側車頭嚴重毀損，副駕駛座乘客傅男首當其衝，經送醫搶救仍傷重不治。圖／警方提供 苗栗縣三灣鄉台3線96.5公里處，昨（9）日中午發生一起死亡車禍！一名林姓男子駕駛自小客車行經該路段時，車輛疑似高速過彎時打滑失控，猛烈撞擊路旁燈桿基座，造成傅姓男乘客送醫搶救後宣告不治，林男則重傷昏迷轉送台中中國醫藥學院救治，確切肇事原因警方仍在調查釐清中。

轄區頭份警方今天表示，三灣分駐所於昨中午12點多接獲民眾報案，稱台3線96.5公里處發生交通事故，隨即派員趕赴現場處置，警方初步調查，21歲林姓駕駛掀背車搭載傅男（22歲），當時沿台3線往頭份市區方向行駛，行經事故彎道時，疑天雨路滑，車輛突失控往外偏離車道衝撞路邊燈桿基座。

救護人員趕抵時，副駕駛座傅男已傷重失去生命跡象，卡在變形車內，駕駛林男則是意識模糊、右大腿疑似骨折，脫困救出後均送至頭份為恭醫院急救。但傅男經搶救後仍宣告不治，林男則因傷勢嚴重，目前持續昏迷中，確切肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。

頭份分局長郭譯隆呼籲，用路人行車時應隨時注意道路及天候狀況，尤其行經彎道、濕滑或路況不佳路段時，務必降低車速、保持安全距離，避免急踩煞車或急轉方向盤，以防車輛失控發生事故。