宮廟變賭場！三峽警查獲26人 賭資、抽頭金逾11萬元

新北市三峽區一處宮廟遭民眾檢舉疑似聚眾賭博，三峽分局昨晚間前往查緝，發現屋內20多人以天九牌賭博，現場查獲負責人、把風人員及賭客共26人，並查扣賭資4萬1000元、抽頭金7萬2800元等證物。警方將負責人及把風人員依刑法賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，21名賭客則依社會秩序維護法各裁罰9000元。

三峽分局表示，吉埔派出所昨晚7時12分接獲110報案，指稱三峽區添福里某宮廟疑有民眾聚集打牌、影響周邊安寧，員警隨即前往查處。

警方到場時，發現宮廟大門敞開，現場另有數名人員疑似負責把風。員警進一步進入屋內查訪後，發現客廳聚集20多人，以天九牌從事賭博行為，立即喝令停止並控制現場，同時呼叫支援警力協助查處。

警方共查獲陳姓女子、蕭姓男子2名賭博場所負責人，以及黃姓、陳姓、林姓3名女子涉嫌把風，另有21名賭客在場。現場並查扣天九牌1副、骰子26顆、賭資4萬1000元、抽頭金7萬2800元，以及監視器主機1組、鏡頭3顆等證物。

警方表示，負責人及把風人員5人訊後依刑法賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦；21名賭客則依社會秩序維護法裁處，每人裁罰9000元。

三峽分局指出，賭博容易衍生債務糾紛、暴力討債等治安問題，也可能破壞家庭和諧及社會秩序。即使場所隱身宮廟，警方仍會依法查緝，不容許宗教場所遭利用從事不法行為。

警方也呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，將持續針對賭博等不法場所加強取締，維護轄區治安。

三峽分局獲報三峽區添福里一處宮廟疑有人聚眾賭博，警方到場查獲負責人、把風人員及賭客共26人，並查扣天九牌、骰子、賭資及抽頭金等證物。記者張策／翻攝