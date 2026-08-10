快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

才入托第3天3月嬰午睡後OHCA不治 屏檢相驗將解剖釐清死因

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一家私立<a href='/search/tagging/2/托嬰' rel='托嬰' data-rel='/2/110240' class='tag'><strong>托嬰</strong></a>中心發生3個月大<a href='/search/tagging/2/新生兒' rel='新生兒' data-rel='/2/104882' class='tag'><strong>新生兒</strong></a>死亡案，社會處初步調查疑有照顧疏失。屏東地檢署今上午由檢察官林奕崴（右）相驗，將定明上午解剖複驗釐清死因。記者劉星君／攝影
屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，社會處初步調查疑有照顧疏失。屏東地檢署今上午由檢察官林奕崴（右）相驗，將定明上午解剖複驗釐清死因。記者劉星君／攝影
屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發發紺、無心跳等現象，送醫OHCA到院前心肺功能停止，8月8日搶救不治，社會處初步調查疑有照顧疏失。屏檢今相驗後定於明解剖複驗釐清死因。

家屬面對媒體詢問，相當悲慟，低調不願受訪。屏東縣長周春米說，對此「非常遺憾、非常難過」，全案報請檢方偵辦，法律程序與責任程序追究上縣府不會鬆手。

縣議員梁育慈說，她有接到家屬陳情，要求縣府提供家屬必要協助，釐清事發清經過，釐清缺失原因，並針對缺失做通盤檢討。

屏東地檢署今上午由檢察官林奕崴相驗。屏檢表示，明日解剖複驗，釐清死因。

社會處初步調查，事發時適逢幼童午睡時間，輪值托育人員疑有照顧疏失。縣府團隊聽取醫院專案報告後聯合評估，報請檢方偵辦，警方也已取得證據保全，社會處持續持續追蹤司法調查進度。

該私立托嬰中心在2005年合法立案，核定收托89人，師生人力比1比4，過去無違規紀錄，最近2次評鑑（每三年一次，2021年、2024年）成績均為「優等」。該名三個月大嬰兒是今年8月3日甫入托，該托嬰中心現收托人數87人。

涉案的私立托嬰中心今仍照常運營，對媒體詢問未多做回應，該托嬰中心粉絲專頁也早已關閉。

根據衛福部國健署宣導嬰兒安全睡眠五不原則為，不趴睡（應仰睡）、不用枕（1歲以下不用枕頭）、不同床（同室不同床）、不鬆軟（床面保持乾淨）、以及不悶熱（維持適宜溫度與通風）。

托嬰 嬰兒 梁育慈 托育 新生兒

延伸閱讀

才入托2天…3月嬰午睡後失去生命跡象搶救不治 托嬰中心涉照顧疏失

19歲女生產後伴屍6天…涉過失殺人及遺棄罪 檢訊後當庭逮捕並聲押

女大生產子後伴屍6日…檢依殺人罪嫌聲押北院裁定無保請回

曾涉毒、身心狀況不佳！韓71萬網紅裴仁圭驚傳陳屍自宅　警方調查中

相關新聞

台3線轎車高速過彎失控撞燈桿 釀1死1昏迷搶救中

苗栗縣三灣鄉台3線96.5公里處，昨（9）日中午發生一起死亡車禍！一名林姓男子駕駛自小客車行經該路段時，車輛疑似高速過彎時打滑失控，猛烈撞擊路旁燈桿基座，造成傅姓男乘客送醫搶救後宣告不治，林男則重傷昏迷轉送台中中國醫藥學院救治，確切肇事原因警方仍在調查釐清中。

才入托第3天3月嬰午睡後OHCA不治 屏檢相驗將解剖釐清死因

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發發紺、無心跳等現象，送醫OHCA到院前心肺功能停止，8月8日搶救不治，社會處初步調查疑有照顧疏失。屏檢今相驗後定於明解剖複驗釐清死因。

高雄鋼鐵廠更換屋頂浪板 工人失足摔落15公尺身亡

高雄燕巢區安招路某鋼鐵工廠今天上午進行浪板更換作業時，51歲張姓工人疑似失足自15公尺高的廠房頂樓摔落，警消到場時，張男已無生命跡象，明顯死亡，詳細發生原因由檢警相驗及勞檢調查釐清。

宮廟變賭場！三峽警查獲26人 賭資、抽頭金逾11萬元

新北市三峽區一處宮廟遭民眾檢舉疑似聚眾賭博，三峽分局昨晚間前往查緝，發現屋內20多人以天九牌賭博，現場查獲負責人、把風人員及賭客共26人，並查扣賭資4萬1000元、抽頭金7萬2800元等證物。警方將負責人及把風人員依刑法賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，21名賭客則依社會秩序維護法各裁罰9000元。

3月嬰收托3天午睡後OHCA送醫不治 周春米：責任追究縣府不鬆手

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發紺、無心跳等情形，送醫時到院前心肺功能停止（OHCA）搶救8日不治。屏東縣長周春米今說，對此「非常遺憾、非常難過」，縣府已啟動調查並報請檢方偵辦，法律程序及責任追究上「縣府不會鬆手」。檢方今上午相驗釐清死因，全案偵辦中。

影／電動行李箱騎上馬路引議 警：非法上路最高罰3600元

台中市第二警分局近日發現有民眾上傳影片，顯示一名女子騎乘電動行李箱行駛於中清路上，引發網友熱議；警方查證後指出，電動行李箱並非可任意行駛於一般道路的交通工具，若經攔查確認違規，可依規定開罰1200元至3600元，籲請民眾勿為圖方便或追求新奇騎乘上路，以免受罰又危及自身及用路人安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。