才入托第3天3月嬰午睡後OHCA不治 屏檢相驗將解剖釐清死因

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，社會處初步調查疑有照顧疏失。屏東地檢署今上午由檢察官林奕崴（右）相驗，將定明上午解剖複驗釐清死因。記者劉星君／攝影 屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發發紺、無心跳等現象，送醫OHCA到院前心肺功能停止，8月8日搶救不治，社會處初步調查疑有照顧疏失。屏檢今相驗後定於明解剖複驗釐清死因。

家屬面對媒體詢問，相當悲慟，低調不願受訪。屏東縣長周春米說，對此「非常遺憾、非常難過」，全案報請檢方偵辦，法律程序與責任程序追究上縣府不會鬆手。

縣議員梁育慈說，她有接到家屬陳情，要求縣府提供家屬必要協助，釐清事發清經過，釐清缺失原因，並針對缺失做通盤檢討。

屏東地檢署今上午由檢察官林奕崴相驗。屏檢表示，明日解剖複驗，釐清死因。

社會處初步調查，事發時適逢幼童午睡時間，輪值托育人員疑有照顧疏失。縣府團隊聽取醫院專案報告後聯合評估，報請檢方偵辦，警方也已取得證據保全，社會處持續持續追蹤司法調查進度。

該私立托嬰中心在2005年合法立案，核定收托89人，師生人力比1比4，過去無違規紀錄，最近2次評鑑（每三年一次，2021年、2024年）成績均為「優等」。該名三個月大嬰兒是今年8月3日甫入托，該托嬰中心現收托人數87人。

涉案的私立托嬰中心今仍照常運營，對媒體詢問未多做回應，該托嬰中心粉絲專頁也早已關閉。

根據衛福部國健署宣導嬰兒安全睡眠五不原則為，不趴睡（應仰睡）、不用枕（1歲以下不用枕頭）、不同床（同室不同床）、不鬆軟（床面保持乾淨）、以及不悶熱（維持適宜溫度與通風）。