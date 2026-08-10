新北救出5環尾狐猴 飼主涉買賣保育動物送辦

新北市動保處今天表示，日前會同警政署保七總隊執行聯合查緝勤務，在中和區某停車場救出5隻瀕危環尾狐猴。飼主疑涉非法持有來源不明保育類野生動物，遭移送法辦。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿指出，查獲的5隻狐猴分別被關置於外出運輸籠內，放置在賣家廂型車中，疑似準備進行交易。動保處當場依法查扣動物並帶回安置照護，待確認健康狀況符合規定後，將送至台北市立動物園收容照養。

動保處表示，環尾狐猴原產於非洲馬達加斯加島，屬群居性動物，以果實、嫩葉、花朵及昆蟲為食。由於棲地遭破壞並受非法野生動物貿易影響，已被國際自然保護聯盟列為瀕危物種。

動保處強調，非法飼養及交易保育類野生動物，不僅危害野生動物保育，也可能增加疫病傳播風險，呼籲民眾切勿購買、飼養或交易保育類野生動物。違者可依動保法最高處新台幣25萬元罰鍰，並沒入禁養動物。

動保處指出，除台灣獼猴外，其餘靈長類皆屬保育類野生動物，不得任意飼養、持有、繁殖、買賣或展示；違者依法最高可處5年以下有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金。