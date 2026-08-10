3月嬰收托3天午睡後OHCA送醫不治 周春米：責任追究縣府不鬆手

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發紺、無心跳等情形，送醫時到院前心肺功能停止（OHCA）搶救8日不治。屏東縣長周春米今說，對此「非常遺憾、非常難過」，縣府已啟動調查並報請檢方偵辦，法律程序及責任追究上「縣府不會鬆手」。檢方今上午相驗釐清死因，全案偵辦中。

周春米指出，社會處5日接獲通報後啟動行政調查及重大兒童保護機制，並與警方配合，報請檢方偵辦，相關事證進入司法程序，縣府持續追蹤。

周春米說，從第一時間掌握監視器影像了解部分狀況，該名嬰兒後續送往高雄長庚醫院，持續關心救治情況，搶救不治。

「孩子的父母親非常震驚、難過。」周春米說，家屬希望低調處理，盼社會給家屬安靜空間，縣府尊重家屬意願，做好陪伴及保護，也向家屬致上最高慰問。

周春米強調，若調查確認托嬰中心確有照顧疏失，縣府依法追究責任，不會鬆手，後續針對托嬰中心相關照顧及防範要求持續強化。

檢方今天上午由檢察官林奕崴相驗，家屬悲慟低調不受訪；社會處初步調查，事發時幼童午睡，輪值托育人員涉照顧疏失，縣府聽取醫院專案報告後聯合評估，已報請檢方偵辦，警方也完成證據保全。

涉事托嬰中心2005年合法立案，核定收托89人，目前收托87人，師生比1比4，過去無違規紀錄，2021年、2024年最近兩次評鑑均為「優等」。縣府表示，若司法認定托育人員違反兒少法，可處6萬元至60萬元罰鍰並公布姓名；托嬰中心若違法，最高可罰60萬元，情節重大可命停辦並公布名稱及負責人姓名。

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案。屏東縣長周春米今說，對此「非常遺憾、非常難過」，縣府已啟動調查並報請檢方偵辦，法律程序及責任追究上「縣府不會鬆手」。記者劉星君／攝影