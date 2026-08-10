影／電動行李箱騎上馬路引議 警：非法上路最高罰3600元

台中市第二警分局近日發現有民眾上傳影片，顯示一名女子騎乘電動行李箱行駛於中清路上，引發網友熱議；警方查證後指出，電動行李箱並非可任意行駛於一般道路的交通工具，若經攔查確認違規，可依規定開罰1200元至3600元，籲請民眾勿為圖方便或追求新奇騎乘上路，以免受罰又危及自身及用路人安全。

第二警分局表示，該起案例經網路社群曝光後，將依道路交通管理處罰條例第32條之1規定查處，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類動力器具，若於道路上行駛或使用，經現場攔查確認違規情形後，可處行為人1200元以上、3600元以下罰鍰，並禁止其繼續行駛或使用。

第二警分局呼籲，電動行李箱主要設計供民眾攜帶行李及移動使用，並非一般道路交通工具，民眾切勿因一時方便或跟風拍攝影片而騎乘上路，以免影響自身及其他用路人安全，更可能因此受罰。