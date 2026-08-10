經警方、實習生及飼主通力合作，終於順利將鴕鳥平安帶回家。圖：警方提供

桃園市龍潭區一位住戶飼養的鴕鳥，於8日晚間18時許因不明原因從住家圍籬脫逃，跑到中正路三坑段附近逛大街，不僅吸引路人圍觀，還一度與路過車輛發生碰撞。警方獲報後立即到場協助，偕同附近住戶找尋該鴕鳥飼主並一同加入圍捕，經警方、實習生及飼主通力合作，終於順利將鴕鳥平安帶回家，結束一場驚險的逃家記。

鴕鳥不僅吸引路人圍觀，還一度與路過車輛發生碰撞。圖：警方提供

龍潭警分局石門派出所說明，警員張貴淵於8日晚間與警專實習生江宗勳及劉宏彥執行勤務時，接獲民眾報稱位於中正路三坑段有鴕鳥在道路上奔馳，且疑似與車輛發生交通事故。張貴淵獲報後立即趕赴現場，經了解，原來是附近民眾所飼養心愛的鴕鳥，不知何故突破圍籬，跑到道路上東奔西走，不僅影響到交通安全，也不慎與路過的車輛發生碰撞。警方隨即找尋並聯繫飼主到場協助，並與2名警專實習生組成臨時捕鳥大隊，在確保人車安全的前提下，逐步將鴕鳥包圍、引導。過程中鴕鳥不斷奔跑躲避，增加圍捕難度，最後由江宗勳把握時機，一個箭步上前成功將鴕鳥抱住，在眾人合力下順利控制，再協同飼主將牠帶返住處，結束了這場驚險的鴕鳥逃家記。飼主對警方即時到場協助深表感謝，並表示爾後將善加管理飼養的鴕鳥，另對於波及損壞的車輛會妥善處理相關賠償事宜。

龍潭警分局提醒，飼養動物應妥善做好圍籬及管理措施，避免動物脫逃進入道路，危及自身及其他用路人安全。如因管理不當造成交通事故或其他損害，飼主仍須負擔相關責任。

本文章來自《桃園電子報》。原文：鴕鳥逃家逛大街還撞車！龍潭警民聯手圍捕化解驚魂