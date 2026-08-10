快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

台中警局AI破案神器 詐欺指紋比對124天縮至20天 破案率飆68%

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中警察局長吳敬田近日在市政會議專案報告指出，市警局近年推動「科技建警」政策，導入AI強化刑事鑑識及偵防效能，包括中部唯一通過國際認證鑑識實驗室、自主研發詐欺指紋比對系統，鑑定時程由124天縮短至20天、比中率達68%，引進拉曼光譜儀快速辨識毒品，同仁更獲全國刑事鑑識楷模殊榮，展現科技警政守護治安具體成果。

市警局表示，面對犯罪型態日益科技化，持續投入鑑識技術及智慧科技建設。刑事鑑識實驗室為中部唯一通過TAF ISO/IEC 17025國際認證機構，DNA實驗室自2017年取得認證後，陸續完成親緣鑑定、空氣槍鑑定等項目，今年6月通過展延評鑑。去年共完成DNA鑑定1637案，協助比對765人次。

因應詐欺犯罪攀升，市警局自主研發「一站式詐欺指紋工作流程」系統，整合智慧辨識、自動比對及報告產製功能，介接警政署指紋比對系統。經流程優化，鑑定時程由過去約124天縮短至20天內，2024年至今年6月比中率達68%，協助掌握犯嫌身分、加速偵辦。

市警局導入攜帶型拉曼光譜儀，運用非破壞性光譜分析，免拆封即可快速檢測粉末、晶體及液體，強化新興毒品及毒駕查緝效率。

此外，刑事鑑識中心警務員林朝國自主開發多項鑑識輔助系統，未耗用公帑即提升效能，獲頒「全國刑事鑑識楷模」肯定。

市警局同步建置新一代「刑事鑑識整合系統」，全面更新逾10年設備，擴充資料庫並強化資安防護，與警政署平台完成串接，將現場勘察、證物管理及案件追蹤全面數位化。

市警局強調，未來將持續深化AI、大數據及智慧偵防應用，打造安全宜居的幸福台中。

詐欺指紋工作流程。圖／<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>警局提供
詐欺指紋工作流程。圖／台中市警局提供

台中市警局DNA檢驗室鑑定情形。圖／台中市警局提供
台中市警局DNA檢驗室鑑定情形。圖／台中市警局提供

刑事鑑識中心警務員林朝國，執行指紋比對鑑定工作。圖／台中市警局提供
刑事鑑識中心警務員林朝國，執行指紋比對鑑定工作。圖／台中市警局提供

拉曼光譜儀簡介。圖／台中市警局提供
拉曼光譜儀簡介。圖／台中市警局提供

台中市警局空氣槍驗室鑑定情形。圖／台中市警局提供
台中市警局空氣槍驗室鑑定情形。圖／台中市警局提供

台中 詐欺 台中市 警察 實驗室

延伸閱讀

以AI對抗AI…北富銀攜手七銀行完成聯合學習 警示帳戶精確率提升兩倍

被深偽對象難判斷 警方憂爭議

日本擬引進AI強化網攻防禦 自衛隊最快明年導入防護軟體

朝野爭論 深偽選聞下架標準

相關新聞

台3線轎車高速過彎失控撞燈桿 釀1死1昏迷搶救中

苗栗縣三灣鄉台3線96.5公里處，昨（9）日中午發生一起死亡車禍！一名林姓男子駕駛自小客車行經該路段時，車輛疑似高速過彎時打滑失控，猛烈撞擊路旁燈桿基座，造成傅姓男乘客送醫搶救後宣告不治，林男則重傷昏迷轉送台中中國醫藥學院救治，確切肇事原因警方仍在調查釐清中。

才入托第3天3月嬰午睡後OHCA不治 屏檢相驗將解剖釐清死因

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發發紺、無心跳等現象，送醫OHCA到院前心肺功能停止，8月8日搶救不治，社會處初步調查疑有照顧疏失。屏檢今相驗後定於明解剖複驗釐清死因。

高雄鋼鐵廠更換屋頂浪板 工人失足摔落15公尺身亡

高雄燕巢區安招路某鋼鐵工廠今天上午進行浪板更換作業時，51歲張姓工人疑似失足自15公尺高的廠房頂樓摔落，警消到場時，張男已無生命跡象，明顯死亡，詳細發生原因由檢警相驗及勞檢調查釐清。

宮廟變賭場！三峽警查獲26人 賭資、抽頭金逾11萬元

新北市三峽區一處宮廟遭民眾檢舉疑似聚眾賭博，三峽分局昨晚間前往查緝，發現屋內20多人以天九牌賭博，現場查獲負責人、把風人員及賭客共26人，並查扣賭資4萬1000元、抽頭金7萬2800元等證物。警方將負責人及把風人員依刑法賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，21名賭客則依社會秩序維護法各裁罰9000元。

3月嬰收托3天午睡後OHCA送醫不治 周春米：責任追究縣府不鬆手

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發紺、無心跳等情形，送醫時到院前心肺功能停止（OHCA）搶救8日不治。屏東縣長周春米今說，對此「非常遺憾、非常難過」，縣府已啟動調查並報請檢方偵辦，法律程序及責任追究上「縣府不會鬆手」。檢方今上午相驗釐清死因，全案偵辦中。

影／電動行李箱騎上馬路引議 警：非法上路最高罰3600元

台中市第二警分局近日發現有民眾上傳影片，顯示一名女子騎乘電動行李箱行駛於中清路上，引發網友熱議；警方查證後指出，電動行李箱並非可任意行駛於一般道路的交通工具，若經攔查確認違規，可依規定開罰1200元至3600元，籲請民眾勿為圖方便或追求新奇騎乘上路，以免受罰又危及自身及用路人安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。