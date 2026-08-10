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台中警局AI破案神器 詐欺指紋比對124天縮至20天 破案率飆68%
台中市警察局長吳敬田近日在市政會議專案報告指出，市警局近年推動「科技建警」政策，導入AI強化刑事鑑識及偵防效能，包括中部唯一通過國際認證鑑識實驗室、自主研發詐欺指紋比對系統，鑑定時程由124天縮短至20天、比中率達68%，引進拉曼光譜儀快速辨識毒品，同仁更獲全國刑事鑑識楷模殊榮，展現科技警政守護治安具體成果。
市警局表示，面對犯罪型態日益科技化，持續投入鑑識技術及智慧科技建設。刑事鑑識實驗室為中部唯一通過TAF ISO/IEC 17025國際認證機構，DNA實驗室自2017年取得認證後，陸續完成親緣鑑定、空氣槍鑑定等項目，今年6月通過展延評鑑。去年共完成DNA鑑定1637案，協助比對765人次。
因應詐欺犯罪攀升，市警局自主研發「一站式詐欺指紋工作流程」系統，整合智慧辨識、自動比對及報告產製功能，介接警政署指紋比對系統。經流程優化，鑑定時程由過去約124天縮短至20天內，2024年至今年6月比中率達68%，協助掌握犯嫌身分、加速偵辦。
市警局導入攜帶型拉曼光譜儀，運用非破壞性光譜分析，免拆封即可快速檢測粉末、晶體及液體，強化新興毒品及毒駕查緝效率。
此外，刑事鑑識中心警務員林朝國自主開發多項鑑識輔助系統，未耗用公帑即提升效能，獲頒「全國刑事鑑識楷模」肯定。
市警局同步建置新一代「刑事鑑識整合系統」，全面更新逾10年設備，擴充資料庫並強化資安防護，與警政署平台完成串接，將現場勘察、證物管理及案件追蹤全面數位化。
市警局強調，未來將持續深化AI、大數據及智慧偵防應用，打造安全宜居的幸福台中。
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