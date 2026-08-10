快訊

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

外媒看台灣漢光演習！點名1基地淪解放軍首波目標 恐24小時內失能

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

聽新聞
0:00 / 0:00

毒駕肇逃？桃園低收戶學生重傷：已1死 盼提供影像追兇

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園中壢區高鐵南路靠近中正路三段的路口1日發生疑似毒駕肇事逃逸案，張姓男子日前在脆平台請當時有經過該路口的駕駛人提供影像，並表示他是其中一位受害人，另一位已經往生，他是低收戶還在讀書，目前還是重傷，母親為了照顧他辭去工作，每天要換藥，生活也陷入困境，他渴望繼續念書，因此希望熱心民眾提供影像協助警方、司法機關辦案。

事發時間為1日凌晨，消防局當天5時5分接到報案電話前往救護，現場見2輛機車倒地，2名患者倒於路旁，46歲男現場OHCA狀態、右前臂開放性骨折，20歲張男意識清楚，右小腿開放性骨折及肢體多處擦傷。

張男在脆表示，這件肇事逃逸他是第二位受害者，直接被撞飛超過15公尺，小腿開放性骨折，膝蓋粉碎性骨折，左手腕有骨折，臉部顴骨、鼻樑也骨折，後續需要重建，這段時間每天都在面對手術、換藥、治療跟復健。醫生幫他處理傷口、擦傷、上藥的時候，真的超級無敵痛，他家是低收，經濟本來就蠻困難的，結果遇到這種事情，媽媽媽辭職照顧他。

張男說，對他們家來說，這根本不是一場普通的車禍，他現在什麼事情都做不了，連活動腳、拿東西、換尿布、洗頭髮很多事情都需要別人幫忙，媽媽也從原本有自己的工作，變成每天待在醫院照顧他。他還是學生，真的好想去上課

，一直在想辦法請長假保有學籍和跟上授課進度，不想再晚人家一年，眼前醫療費和後續的手術、復健的費用快要壓著家裡喘不過氣來，要多久才能恢復正常生活我也不知道，這些問題全部都還在等著他。

張男希望有拍到畫面的包括店家、住家可以提供監視器，時間是1日凌晨約4時至6時，在桃園高鐵南路三段台31線附近。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園市中壢高鐵南路三段1日凌晨發生疑似毒駕<a href='/search/tagging/2/肇逃' rel='肇逃' data-rel='/2/192909' class='tag'><strong>肇逃</strong></a>，造成1死1重傷。記者鄭國樑／翻攝
桃園市中壢高鐵南路三段1日凌晨發生疑似毒駕肇逃，造成1死1重傷。記者鄭國樑／翻攝

毒駕 肇逃 學生 桃園 中壢

延伸閱讀

20歲中國遊艇富二代泰國遭情殺 疑犯自首：在女友浴室撞見對方

中壢警擴大臨檢、強化酒毒駕查緝 一周查獲126件103人

中部地區國中新生暑輔失控！「折斷掃把刺眼」女老師受重傷恐失明

毒駕家屬「馬克」的告白／我哥就是「移動式神主牌」

相關新聞

台3線轎車高速過彎失控撞燈桿 釀1死1昏迷搶救中

苗栗縣三灣鄉台3線96.5公里處，昨（9）日中午發生一起死亡車禍！一名林姓男子駕駛自小客車行經該路段時，車輛疑似高速過彎時打滑失控，猛烈撞擊路旁燈桿基座，造成傅姓男乘客送醫搶救後宣告不治，林男則重傷昏迷轉送台中中國醫藥學院救治，確切肇事原因警方仍在調查釐清中。

才入托第3天3月嬰午睡後OHCA不治 屏檢相驗將解剖釐清死因

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發發紺、無心跳等現象，送醫OHCA到院前心肺功能停止，8月8日搶救不治，社會處初步調查疑有照顧疏失。屏檢今相驗後定於明解剖複驗釐清死因。

高雄鋼鐵廠更換屋頂浪板 工人失足摔落15公尺身亡

高雄燕巢區安招路某鋼鐵工廠今天上午進行浪板更換作業時，51歲張姓工人疑似失足自15公尺高的廠房頂樓摔落，警消到場時，張男已無生命跡象，明顯死亡，詳細發生原因由檢警相驗及勞檢調查釐清。

宮廟變賭場！三峽警查獲26人 賭資、抽頭金逾11萬元

新北市三峽區一處宮廟遭民眾檢舉疑似聚眾賭博，三峽分局昨晚間前往查緝，發現屋內20多人以天九牌賭博，現場查獲負責人、把風人員及賭客共26人，並查扣賭資4萬1000元、抽頭金7萬2800元等證物。警方將負責人及把風人員依刑法賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，21名賭客則依社會秩序維護法各裁罰9000元。

3月嬰收托3天午睡後OHCA送醫不治 周春米：責任追究縣府不鬆手

屏東縣一家私立托嬰中心發生3個月大新生兒死亡案，該名嬰兒8月3日入托，5日午睡後出現肢體發紺、無心跳等情形，送醫時到院前心肺功能停止（OHCA）搶救8日不治。屏東縣長周春米今說，對此「非常遺憾、非常難過」，縣府已啟動調查並報請檢方偵辦，法律程序及責任追究上「縣府不會鬆手」。檢方今上午相驗釐清死因，全案偵辦中。

影／電動行李箱騎上馬路引議 警：非法上路最高罰3600元

台中市第二警分局近日發現有民眾上傳影片，顯示一名女子騎乘電動行李箱行駛於中清路上，引發網友熱議；警方查證後指出，電動行李箱並非可任意行駛於一般道路的交通工具，若經攔查確認違規，可依規定開罰1200元至3600元，籲請民眾勿為圖方便或追求新奇騎乘上路，以免受罰又危及自身及用路人安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。