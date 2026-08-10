毒駕肇逃？桃園低收戶學生重傷：已1死 盼提供影像追兇

桃園市中壢區高鐵南路靠近中正路三段的路口1日發生疑似毒駕肇事逃逸案，張姓男子日前在脆平台請當時有經過該路口的駕駛人提供影像，並表示他是其中一位受害人，另一位已經往生，他是低收戶還在讀書，目前還是重傷，母親為了照顧他辭去工作，每天要換藥，生活也陷入困境，他渴望繼續念書，因此希望熱心民眾提供影像協助警方、司法機關辦案。

事發時間為1日凌晨，消防局當天5時5分接到報案電話前往救護，現場見2輛機車倒地，2名患者倒於路旁，46歲男現場OHCA狀態、右前臂開放性骨折，20歲張男意識清楚，右小腿開放性骨折及肢體多處擦傷。

張男在脆表示，這件肇事逃逸他是第二位受害者，直接被撞飛超過15公尺，小腿開放性骨折，膝蓋粉碎性骨折，左手腕有骨折，臉部顴骨、鼻樑也骨折，後續需要重建，這段時間每天都在面對手術、換藥、治療跟復健。醫生幫他處理傷口、擦傷、上藥的時候，真的超級無敵痛，他家是低收，經濟本來就蠻困難的，結果遇到這種事情，媽媽媽辭職照顧他。

張男說，對他們家來說，這根本不是一場普通的車禍，他現在什麼事情都做不了，連活動腳、拿東西、換尿布、洗頭髮很多事情都需要別人幫忙，媽媽也從原本有自己的工作，變成每天待在醫院照顧他。他還是學生，真的好想去上課

，一直在想辦法請長假保有學籍和跟上授課進度，不想再晚人家一年，眼前醫療費和後續的手術、復健的費用快要壓著家裡喘不過氣來，要多久才能恢復正常生活我也不知道，這些問題全部都還在等著他。

張男希望有拍到畫面的包括店家、住家可以提供監視器，時間是1日凌晨約4時至6時，在桃園高鐵南路三段台31線附近。

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