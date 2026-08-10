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高雄7旬老婦看飛機起降迷途誤闖機場施工區 工人傻眼報警
75歲韓姓老婦人5日下午騎機車至高雄國際機場旁的某咖啡店看飛機起降，因迷途誤闖機場整建中的圍牆工地，施工工人見狀傻眼將她攔下，因婦人神情迷茫報警；韓婦當時說不出身分，警方從手機查找，聯繫韓的兒子，助她順利返家。
小港警分局指出，桂陽派出所5日下午近4時許接獲民眾通報，指稱有一名老婦人迷失方向，在明聖街附近誤闖高雄國際機場圍牆整建工程工地，請警方到場協助。
桂陽所副所長才文憲及警員楊富鈞獲報後趕赴現場查處，警方見老婦人疑記憶衰退，有失智現象，口頭詢問為何到現場，婦人稱想看飛機起降，於是騎機車至「老爸農場」附近，因迷失方向而誤闖施工區域。
警方檢視婦人未受傷，但神情疲憊，在熱心女子與施工人員的協助攙扶下，警方先讓她坐上巡邏車休息。因婦人說不出自己身分，先將她帶返所，後從其攜帶的手機查找線索，透過手機通訊紀錄，聯繫上婦人的兒子。
後警方查知75歲韓姓老婦憑著腦中記憶騎機車外出想看飛機起降才迷途，韓婦的兒子趕到警所見母親平安無恙，放下心中大石，頻向警方致謝。
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