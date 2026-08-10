才入托2天…3月嬰午睡後失去生命跡象搶救不治 托嬰中心涉照顧疏失

屏東縣社會處本月5日下午4時許，接獲轄內一家私立托嬰中心通報3個月大新生兒托嬰2天，午睡後出現肢體發紺、無心跳等現象，送醫時出現OHCA到院前心肺功能停止，經醫療團隊緊急處置，仍8月8日搶救不治，社會處初步調查疑有照顧疏失，全案報請檢方指揮偵辦。

社會處表示，接獲通報後，第一時間啟動行政調查與重大兒童保護機制，指派社工陪伴家屬，協助驗傷、訴訟及兒童保護等相關事宜，並尊重家屬意願，保護家屬隱私，縣長慰問家屬，表達哀悼與關懷。

社會處調查，事發時適逢幼童午睡時間，輪值托育人員疑有照顧疏失。縣府團隊聽取醫院專案報告後聯合評估，並報請檢方偵辦，警方也已取得證據保全，社會處持續持續追蹤司法調查進度。

社會處表示，該私立托嬰中心在2005年合法立案，核定收托89人，現行師生人力比為1比4，過去無違規紀錄，最近2次評鑑（每三年一次，110年、113年）成績均為「優等」；涉事幼童今年8月3日甫入托的嬰幼兒；現收托人數有87人。

縣府強調，本案托育人員進入司法偵辦，若偵查結果確有違反「兒童及少年福利與權益保障法」（下稱兒少法）第49條第1項情事屬實，將依法處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布其姓名。另托嬰中心涉及兒少法第83條情事，最高可罰60萬元罰鍰並命其限期改善；屆期未改善者得按次處罰，情節重大者得命其停辦並公布名稱及負責人姓名，絕不寬貸。