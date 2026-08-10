台中外海郵輪男遊客意識不清 空勤直升機及時救援

台中市外海約63浬郵輪上昨晚一名男性遊客意識不清，為爭取救援時效，申請空中救援，空勤總隊派直升機救援。圖／空勤總隊提供 台中市外海約63浬郵輪上昨晚一名男性遊客意識不清，為爭取救援時效，申請空中救援，空勤總隊派直升機救援，吊掛上機載到台中清泉崗機場，再由救護車送醫救療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨天接獲總隊勤務指揮中心電話通知，台中市外海約63浬郵輪上一名台籍男性遊客意識不清，為爭取救援時效，申請空中救援。

空勤總隊派出編號NA-709黑鷹直升機，飛行組員正駕駛劉益宏、副駕駛王鴻嘉、機工長童志富，海巡署隊員 林居達、劉家亨救援。

昨晚9時29分從清泉崗機場起飛，起飛後爬升至1500呎定向目標，晚上10時11分到達後經偵察確認場域狀況，接續進場滯空執行救援，由海巡隊員劉家亨出艙吊掛下機，協助患者吊掛上機，隨即起飛返回清泉崗機場。落地後將患者交由救護車轉送醫院治療。